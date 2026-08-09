El sésamo florece en R.Centroafricana como vía de diversificación y obtención de divisas

Guardar

Jean-Fernand Koena

Bangui, 9 ago (EFE).- El sésamo ha florecido en los últimos años como una vía de diversificación y de obtención de divisas para la economía de la República Centroafricana (RCA), gracias a una relativa mejora de la seguridad en el país y del creciente interés de inversores extranjeros, si bien expertos alertan que éstos pagan poco a los productores e impuestos insuficientes.

PUBLICIDAD

En el mercado semanal de Gouzé, en la subprefectura de Paoua (noroeste), el comercio de sésamo está en auge, dice a EFE la agricultora Georgine Féliminitia.

"Antes, cultivábamos algodón y frijoles. Pero, últimamente, lo que nos da mucho dinero es el sésamo. Los compradores vienen de diversas localidades de Bangui (la capital) y también de Chad", asegura Féliminitia, rodeada del bullicio.

"Ante la demanda, nos hemos organizado en una cooperativa para cultivar varias hectáreas. Gracias al mercado, he podido construirme una nueva casa y he pagado los estudios de mis hijos en Bangui", señala, mientras diferentes clientes echan un vistazo a las semillas con reflejos dorados que descansan en grandes bandejas metálicas.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, Ferdinand Yangassengué, jefe de una cooperativa agrícola local, afirma que antes priorizaban cultivos como el algodón o la yuca, pero dejaron de hacerlo porque el Gobierno redujo sus subvenciones.

"El sésamo no espera. Los compradores vienen hasta nuestras casas, a pesar del mal estado de las carreteras, para pagar en efectivo. Por eso, nuestra cooperativa pone toda su energía en ello", declara.

Como Féliminitia y Yangassengué, otros agricultores han impulsado su producción de una planta fácil de cultivar y que crece rápido en comparación a otras, además de tener muchos usos, ya que sus subproductos pueden utilizarse para alimentar al ganado y su aceite no tiene colesterol (al ser de origen vegetal).

PUBLICIDAD

Mayor producción, pero precios "irrisorios"

Raed Hariri, director general de SAGINCO, una empresa local especializada en servicios agrícolas, subraya a EFE que "el sésamo tiene hoy en día una importancia vital en el sector agroindustrial".

"Este producto, antaño destinado al consumo doméstico, ya no lo es hoy en día. Ha pasado a ser un cultivo comercial y ofrece a los campesinos la promesa de una tierra fértil tras la crisis política y de seguridad", señala el empresario.

PUBLICIDAD

Los datos apoyan esto: según la FAOSTAT, la base de estadísticas de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después de una caída notable entre 2019 y 2020, el cultivo de sésamo en la RCA ha vivido una recuperación progresiva.

Así, el país pasó de producir unas 180.000 toneladas de sésamo en 2020 a más de 204.000 toneladas en 2024 (último año incluido en la base de datos).

Hariri lamenta que, a pesar de esta subida, los operadores económicos, "la mayoría de los cuales son de Asia y Asia menor, pagan a los agricultores un precio irrisorio y, además abonan unos impuestos mínimos en comparación con sus precios finales".

PUBLICIDAD

"Se trata de una pérdida de ingresos para el Estado y de una importante laguna fiscal en el sector agrícola", alerta Hariri, a cuya empresa acuden muchos agricultores para aumentar su rendimiento.

El volumen de producción actual de este cultivo lo convierte en "clave" para la recuperación del crecimiento, tras la ralentización causada por la epidemia de la covid-19 y la guerra de Ucrania, apunta a EFE, por su lado, el economista centroafricano Lorenzo Ganazoui.

PUBLICIDAD

"El Gobierno debe aprovechar esta oportunidad para diversificar su economía, centrada principalmente en la producción de oro", agrega, al destacar la importancia de "controlar la cadena de comercialización".

Inversores extranjeros

Ante la petición de EFE, la Cámara de Comercio, de la Industria, de Minas y de la Artesanía (CCIMA) de la RCA no proporcionó un inventario de las empresas que comercian con este producto, al argumentar que la mayor parte de la compraventa es informal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, inversores de diferentes países expresaron su interés en este cultivo en la RCA.

"Estamos en plena campaña, lo que implica desplegar vehículos y destinar un presupuesto considerable en las zonas de gran producción para comprar directamente en el campo o facilitar la distribución hacia las grandes ciudades", explica a EFE Judes Balembi, intérprete y agente comercial de la empresa china Xie Lie Corporation.

PUBLICIDAD

"Pero -asegura- no somos los únicos en esta situación: también hay competidores importantes: los indios y los turcos".

Por su lado, un operador indio llamado Das Kavya señala que contribuye al desarrollo de la economía de la RCA mediante "la venta masiva de sésamo".

"La demanda es elevada y la oferta no es suficiente, pero esperamos que los agricultores cultiven más (...) Nuestra ambición es seguir vendiendo sésamo y conseguir que este país, que cuenta con una buena variedad, figure entre los países productores" a nivel global, señala Kavya. EFE

(foto)