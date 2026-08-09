Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Los hutíes reivindican un ataque contra una refinería en el suroeste de Arabia Saudí

Imagen N4HCN76N3VAZZLU652QQGKKPTY
Guardar

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este domingo un ataque con drones contra una refinería de la empresa Saudi Aramco en Jizán, un puerto situado en el suroeste de Arabia Saudí y cercano a la frontera con Yemen, en la que se ha registrado un incendio.

"Las fuerzas yemeníes, por la gracia de Dios, han logrado atacar la refinería de Aramco en Jizán con un dron, y el impacto ha sido preciso. Este ataque se produce en respuesta a la incursión del enemigo saudí con sus drones en el espacio aéreo de las provincias de Saada y Haya", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales su portavoz militar, Yahya Sari.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Energía saudí había indicado que los equipos de bomberos habían extinguido un incendio en la madrugada del domingo en una de las instalaciones dependientes de la refinería de Saudi Aramco en Jizán, si bien el incidente no ha dejado víctimas.

Las Fuerzas Armadas yemeníes han atribuido a los hutíes y a sus aliados la responsabilidad por la escalada de las hostilidades, reiterando que responderán a cualquier nuevo ataque y advirtiendo de que cualquier nueva violación será contestada mediante las acciones militares que se consideren necesarias, siguiendo las directrices de las autoridades políticas y militares del país.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mar Flores, tranquila ante la inminente llegada de su nieta, desvela cómo se encuentran su hijo Carlo y Alejandra Rubio

Mar Flores, tranquila ante la inminente llegada de su nieta, desvela cómo se encuentran su hijo Carlo y Alejandra Rubio

Al menos tres muertos y más de 20 heridos por un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod

Al menos tres muertos y más de 20 heridos por un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod

Detenidas ocho personas por robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales en Tenerife

Detenidas ocho personas por robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales en Tenerife

Las lluvias del sábado dejan "incidencias menores" en Estella, Pamplona y Aoiz y en la red de carreteras

Las lluvias del sábado dejan "incidencias menores" en Estella, Pamplona y Aoiz y en la red de carreteras

La colisión de dos vehículos en la N-301 en Las Pedroñeras (Cuenca) deja una mujer fallecida y tres jóvenes heridos

La colisión de dos vehículos en la N-301 en Las Pedroñeras (Cuenca) deja una mujer fallecida y tres jóvenes heridos