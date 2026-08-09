Al menos tres muertos y 25 heridos en ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod

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Moscú, 9 ago (EFE).- Al menos tres personas murieron en la región fronteriza rusa de Bélgorod a consecuencia del ataque de drones ucranianos de la pasada noche, mientras que el número de heridos ascendió a 25, informaron este domingo las autoridades locales, que preliminarmente habían reportado solo 13 heridos.

"Según información actualizada, murieron tres personas, una mujer y dos hombres. Resultaron heridas 25 personas, incluyendo a dos menores de edad", informó en Telegram el departamento de prensa del Gobierno local.

Anteriormente, el gobernador en funciones local, Alexandr Shuváyev, había escrito en Telegram que Bélgorod había sufrido de nuevo "un ataque masivo de los terroristas de Kiev", y que por entonces se tenía "información de 13 heridos, incluyendo a dos menores de edad".

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"Un niño de cuatro años fue trasladado en una ambulancia al hospital pediátrico regional con heridas de esquirlas en el tórax", añadió.

El Gobierno local señaló que durante la pasada noche la ciudad fue atacada por 16 drones, "tres de los cuales fueron derribados".

Las defensas antiaéreas rusas reportaron este domingo el derribo de 153 drones ucranianos sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 153 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en sus canales de Telegram y MAX. EFE