Shein ultima su salida a bolsa tras años de incertidumbre y un desplome de su valoración

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Víctor Escribano

Shanghái (China), 9 ago (EFE).- Tras años de vaivenes, planes frustrados y polémicas internacionales, la popular plataforma de 'moda rápida' Shein ultima los preparativos para salir a bolsa, finalmente en Hong Kong y con una valoración muy por debajo de la que se le atribuía en 2022, ante la frenada de las ventas y los aranceles.

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La firma fue fundada en la ciudad oriental china de Nanjing en 2012, aunque su fama no se dispararía hasta la pandemia de la covid-19, gracias al gran repunte de las ventas por internet en esos años. En 2022, trasladó su sede a Singapur, en parte para desmarcarse de sus raíces y optar así a una salida a bolsa en un parqué extranjero.

Ese año, su valoración se estimaba en cerca de 100.000 millones de dólares; en 2023, la empresa comenzó a prepararse para una oferta pública, eligiendo Nueva York como destino, pero el escrutinio de las autoridades estadounidenses por supuestos riesgos de trabajos forzados en sus cadenas de suministro -la mayoría de ellas, situadas en China- acabó por descarrilar la operación.

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Así, la compañía volvió sus ojos hacia Londres, pero en esta ocasión se vio en medio de un choque de líneas rojas entre los reguladores británicos y chinos, bajo cuya supervisión se encuentra igualmente, pese a haber sacado su sede de China.

El escollo se debió al lenguaje que detallaba la vinculación de Shein con la región noroccidental china de Xinjiang, importante productora de algodón y foco de denuncias sobre supuestas violaciones de derechos humanos.

Finalmente fue el regulador chino, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC), quien impuso su criterio. Ya era 2025 y Shein se planteaba devolver su sede central a su país de origen, con miras ya a situar Hong Kong como punto de venta de sus acciones.

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Y, por fin, tras años de incertidumbre, el mes pasado la CSRC autorizó la salida a bolsa de Shein en la antigua colonia británica, donde vendería unos 342 millones de participaciones y podría empezar a cotizar en septiembre u octubre, según estimaciones de la consultora Dao Insights.

Esa firma asegura que "el viaje de tres años de Shein hacia la salida a bolsa muestra que dónde cotiza una empresa es ya una decisión tan geopolítica como financiera", y apunta que, ante la coyuntura, Hong Kong "se ha convertido en un feliz término medio y en un puente entre las compañías chinas y los inversores globales".

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Precisamente esos vaivenes habrían provocado que su valoración haya caído ahora a entre unos 40.000 y 50.000 millones de dólares, prácticamente la mitad que en su pico máximo.

El proceso en Hong Kong permitió además conocer, por primera vez, las cuentas detalladas del grupo, algo que llegó en un mal momento para la empresa: tras ganar más de 2.000 millones de dólares en 2025 -en cualquier caso, un descenso interanual del 39 %-, en el primer trimestre registró pérdidas por 99 millones de dólares, y sus ingresos apenas crecían un 1,1 % con respecto al año anterior.

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Shein lo achacó, en parte, a la ralentización de su negocio en EE. UU., donde sus ingresos cayeron un 14 % en el trimestre después de que Washington acabase con la exención de aranceles a los envíos de bajo valor, un segmento en el que Shein se había colocado como uno de los grandes líderes a nivel mundial.

La compañía, que produce principalmente en la provincia meridional china de Cantón y opera en unos 160 países y regiones, se convirtió en 2024 en el tercer mayor minorista de moda del mundo, por detrás de Nike y Adidas, pero también le puso en el punto de mira de las críticas por su impacto ambiental y laboral, por la venta de productos ilegales o por prácticas comerciales engañosas.

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Europa, que sigue representando más de un 35 % de sus ingresos, también podría generar un nuevo 'incendio' para el grupo, ya que, desde el 1 de julio, Bruselas puso fin igualmente a la gratuidad aduanera para paquetes valorados en menos de 150 euros, imponiendo una tasa de al menos 3 euros.

Con esa medida, los Veintisiete buscan frenar la avalancha de importaciones baratas desde plataformas chinas como Shein, Temu o AliExpress.

Así, la consultora Moby no se corta a la hora de valorar una operación que se antoja "demasiado poco y demasiado tarde": "La inminente salida a bolsa de Shein parece más una forma de finiquitar por fin un asunto, sin resolver que una oportunidad estratégica de negocio". EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023331485)