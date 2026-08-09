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Al menos tres muertos y más de 20 heridos por un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod

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Las autoridades de Rusia han denunciado este domingo que al menos tres civiles han muerto y otros 25, entre ellos dos niños, han resultado heridos en un ataque masivo con drones por parte de Ucrania contra la región de Belgorod durante la madrugada.

"Lamentablemente, según información actualizada, han muerto tres civiles. Ofrezco mis sinceras condolencias a sus familias. Entiendo que ninguna palabra puede aliviar el dolor que sienten sus seres queridos", ha indicado el gobernador regional interino, Alexander Shuvaev, en un mensaje en redes sociales.

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Asimismo, ha detallado que otras 25 personas están hospitalizadas por heridas, incluidos niños de cuatro y nueve años. "Un niño está hospitalizado; los médicos evalúan su condición como moderada. Además, 13 adultos siguen en los hospitales, uno de los cuales se considera grave", ha indicado.

El ataque ucraniano masivo ha provocado daños además en vehículos, en al menos dos edificios residenciales y en varias instalaciones administrativas, si bien los equipos de bomberos están desplegados en la zona para evitar que se propaguen las llamas.

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