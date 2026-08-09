Mario Casas y Melyssa Pinto, cada vez más unidos mientras ultiman los preparativos de la nueva casa de ella

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MADRID (CHANCE)

Mario Casas y Melyssa Pinto atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación. Después de disfrutar de un viaje de película por Namibia, entre safaris, jirafas y atardeceres de ensueño, la pareja ha reaparecido en un plan de lo más cotidiano que vuelve a evidenciar que su historia avanza con paso firme. Lejos de los focos y fieles a la discreción con la que han protegido su romance desde el principio, ambos han sido vistos haciendo compras para la nueva casa de la influencer.

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La vivienda, situada en una exclusiva urbanización y convertida en uno de los proyectos más importantes de Melyssa en los últimos meses, sigue tomando forma poco a poco. Precisamente por eso, no ha pasado desapercibido que la pareja acudiera a un hipermercado para hacerse con varios artículos para el hogar, entre ellos un robot aspirador tipo Roomba, además de otros productos de uso diario y diferentes bolsas con compras para la casa.

Muy cómplices durante todo el recorrido, abandonaron el establecimiento cargados con varias bolsas. Ella cogió parte de la compra mientras él se hizo cargo del robot aspirador y, poco después, terminó ayudándola con el resto de las bolsas entre bromas y gestos de complicidad. Finalmente, Mario acabó llevándose una de ellas con una sola mano, mientras Melyssa le dedicaba una cariñosa caricia en el brazo antes de dirigirse juntos al coche.

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Ambos apostaron por un estilo relajado para esta jornada de compras: él con un conjunto deportivo, gorra y gafas de sol; ella con un look cómodo compuesto por un short fluido, camiseta negra oversize y chanclas.

Tras su reciente viaje y ahora implicados en los preparativos de la nueva vivienda de Melyssa, todo apunta a que la relación entre Mario Casas y la influencer continúa consolidándose lejos del ruido mediático y cada vez más integrada en su día a día.

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