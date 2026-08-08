Vucic ratifica ante Zelenski la "posición de principios" de Serbia a favor de la integridad de Ucrania

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El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha proclamado este sábado que la integridad de Ucrania frente a la invasión de Rusia, por muy próximos que estén hoy en día Moscú y Belgrado, es una cuestión de "principios" e incondicional, "sin pero alguno" que objetar al respecto, según ha manifestado durante la que está siendo la primera visita a su país de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Lo que me parece más importante es que Serbia, y yo como su presidente lo he recalcado, apoya la Carta de Naciones Unidas y la Resolución de la ONU, lo que implica la integridad territorial de todos los Estados miembros de la ONU, lo que también implica la integridad territorial de Ucrania", ha manifestado durante la rueda de prensa que ha seguido a la reunión entre ambos líderes en la capital serbia.

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La visita también ha tenido un marcado cariz económico: las delegaciones serbia y ucraniana han tratado proyectos de minería, energía y agricultura, así como proyectos conjuntos de infraestructura, pero la guerra y el proceso de adhesión de Ucrania a la UE han copado las conversaciones. Sobre este último aspecto, Vucic, en línea con la concordia que ha dominado el ambiente, "hará todo lo posible para ayudar a país en su camino europeo".

Una Ucrania íntegra, ha asegurado Vucic, sensibilizado con la cuestión habida cuenta de la fragmentación que afecta a su propio país, comenzando con un ejemplo relativamente reciente como fue la autoproclamación de independencia de Kosovo en 2008, donde se ha quedado una minoría serbokosovar.

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"Seguiremos aplicando esta política (a favor de la integridad) basada en nuestros principios, y no hay peros que valgan en este asunto. Es exactamente eso: muy preciso, claro y decisivo", recalcó el presidente en rueda de prensa.

Vucic, sin embargo, ya ha avanzado que no tiene intención de dar un giro a su política sobre Moscú: Zelenski no conseguirá que Belgrado se pronuncie jamás a favor de sanciones a Rusia. El presidente serbio alude a lazos históricos entre las dos naciones eslavas y el rechazo de Moscú a los bombardeos de la OTAN durante las guerras de Yugoslavia.

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En cualquier caso, "Serbia ha establecido su política; una política que no ha cambiado y seguirá así por el momento", ha avisado el presidente serbio, consciente también de que las relaciones con Rusia son esenciales para la supervivencia nacional porque el país obtiene de Rusia prácticamente la totalidad de su gas natural.