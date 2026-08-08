Emiratos Árabes Unidos denuncia que Irán ha disparado un misil contra uno de sus cargueros en Ormuz, sin víctimas

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Emiratos Árabes Unidos ha denunciado este sábado que Irán ha lanzado un misil contra un carguero afiliado a la petrolera estatal emiratí, sin víctimas que lamentar, mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

El Gobierno emiratí no da más detalles de lo ocurrido mientras que Irán todavía no se ha pronunciado sobre el incidente. La agencia marítima británica UKMTO, afiliada a la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en Ormuz tampoco ha publicado informe alguno al respecto.

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En cualquier caso, y como es habitual en estos incidentes, el Gobierno emiratí ha denunciado este "ataque hostil de Irán" como una nueva "violación flagrante" de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la libertad de navegación y que los ataques emprendidos por la Guardia Revolucionaria iraní constituyen "un acto de piratería".

Irán ha avisado desde que asumió el control del estrecho de que el paso de los barcos está estrictamente sujeto a sus condiciones y que deberán atravesar la ruta designada por las autoridades marítimas de Teherán.