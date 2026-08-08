La francesa Ferrand-Prévôt, defensora del título, no toma la salida del Tour femenino

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Redacción deportes, 8 ago (EFE).- La francesa Pauline Ferrand-Prévôt no defenderá el título del Tour de Francia femenino conseguido el año pasado, tras no tomar la salida este sábado de la octava y penúltima etapa de la presente edición por problemas físicos, según indicó el equipo Visma.

"Tras consultar con el cuerpo médico se ha decidido que no tome la salida hoy. Esperemos que se recupere pronto", señaló la formación neerlandesa en un comunicado, poco antes del inicio de la etapa entre Sisteron y Niza.

La veterana ciclista, de 34 años, no había demostrado este año el nivel del pasado y a falta de dos etapas para el final de la carrera, se encontraba en el puesto 14 a 14.37 del maillot amarillo, que viste la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney, tras su brillante victoria este viernes en la cima del Mont Ventoux, en la etapa reina.

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Ferrand-Prévôt ya confesó al término de esa jornada que no se encontraba en las mejores condiciones.

"Cuando no tienes piernas pierdes tiempo. Es lo que pasa. No tengo que lamentar nada. A veces se trabaja pero no se tienen resultados", afirmó tras cruzar la meta a casi 11 minutos de la ganadora.

Niewiadoma cuenta con una renta de apenas 15 segundos sobre la neerlandesa Demi Vollering y de 39 con respecto a la suiza Marlen Reusser, a falta de la etapa de este sábado, con tres puertos de cuarta categoría antes de la llegada a Niza, que este domingo será salida y meta de la jornada decisiva, con el ascenso al Col d'Eze, de primera categoría, a 11 kilómetros de la meta. EFE

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