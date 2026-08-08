Zelenski se queja de que el suministro mensual de Patriots de EEUU no es suficiente

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha protestado este sábado nuevamente por la escasez de misiles Patriot que sus socios están suministrándole para repeler los ataques aéreos de las Fuerzas Armadas de Rusia, a pesar incluso del acuerdo acordado recientemente con Estados Unidos, el mismo día en el que se han registrado nuevos y mortales ataques sobre Kiev.

Zelenski ha incidido en que están trabajando con los fabricantes de estos proyectiles, que son principalmente estadounidenses, una vez Washington ya dio el visto bueno a permitir su producción en Ucrania. "¿Nos suministrarán misiles cada mes? Sí. Tenemos acuerdos. ¿Son suficientes estos misiles? No", ha lamentado.

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Hace unos días, en el marco de estos nuevos ataques a gran escala sobre Kiev, Zelenski expuso que Ucrania recibe una tercera parte menos de misiles antibalísticos con respecto a las remesas del año anterior. Un asunto que ha vuelto a poner de relieve este sábado a su paso por Belgrado, donde se ha reunido con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, aliado del líder ruso, Vladimir Putin.

Zelenski ha evitado dar cifras concretas, argumentado que eso podría ayudar a Rusia en el frente de batalla y se ha limitado a recalcar que "en 2026 había menos misiles de este tipo" y "en 2025 había más", según recoge la agencia Ukfrinform.

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Zelenski ha venido reproduciendo este tipo de reproches de manera constante en las últimas semanas a medida que el Ejército ruso ha intensificado sus ataques y se atisba en el horizonte el invierno, cuando el Kremlin, como y hiciera años atrás, tendrá como punto de mira principal las instalaciones energéticas del país.

Un problema que ya trasladó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su último encuentro hace un par de meses, en el que apuntó que no es la falta de dinero lo que explica esto, sino que es la guerra de Irán la principal razón para que estén entrando menos misiles en las armerías nucleares.

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