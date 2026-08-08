Sábado, 8 de agosto de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

COLOMBIA GOBIERNO

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tiene previsto celebrar un consejo de seguridad en su primer día de Gobierno para discutir las medidas que se adoptarán para enfrentar la violencia producto del conflicto armado y de la delincuencia común.

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VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas - El chavismo y la oposición suman tres días consecutivos de negociaciones en el marco de un proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos, en el que se deberá definir, antes de finalizar el año, acuerdos concretos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia y las consecuencias de los sismos del 24 de junio.

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MARRUECOS ESPAÑA

Rabat - Los llamamientos a intentar una nueva entrada masiva en Ceuta y Melilla el próximo día 15 continúan en Marruecos y coinciden con la interceptación por los servicios de seguridad de menores que tratan de alcanzar ambas ciudades españolas, en un contexto preelectoral y de crecientes críticas a la gestión marroquí de la migración.

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ITALIA ESPAÑA

Roma - Italia y España viven un pulso bilateral sin precedentes a raíz de la crisis migratoria de Ceuta tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de suspender el acuerdo Schengen con España, que ha respondido con reciprocidad y ha restablecido los controles fronterizos en los viajes procedentes de territorio italiano.

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UCRANIA GUERRA

Lubeshív (Ucrania) - Ucrania fortifica su frontera norte en previsión de un posible ataque desde Bielorrusia, entre advertencias de que Minsk sigue fortaleciendo su ejército. Por Rostyslav Averchuk.

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Belgrado - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita este sábado Belgrado, donde se reunirá con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, cuyo Gobierno mantiene amistosas relaciones con Moscú pese a la invasión rusa de Ucrania.

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IRÁN GOBIERNO

Teherán- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ofrece una rueda de prensa en Teherán en medio del conflicto con Estados Unidos y la mala situación económica del país persa.

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TAILANDIA TIROTEO

Bangkok - Las autoridades tailandesas continúan investigando el tiroteo escolar ocurrido el viernes al norte de Bangkok, que dejó ocho fallecidos, entre ellos el presunto autor, un adolescente de catorce años, y más de treinta heridos, tras apuntar al "estrés escolar" como posible causa.

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ADEMÁS

BOLIVIA JUSTICIA | La Paz.- El expresidente boliviano Evo Morales enfrenta dos procesos por trata y tráfico de personas y por terrorismo y alzamiento armado, con órdenes de captura que la Policía no ha podido ejecutar por falta de condiciones para evitar un enfrentamiento con sus seguidores, quienes lo resguardan en su bastión político en el centro del país. (Texto) (Foto)

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GUATEMALA VOLCÁN | Sacatepéquez (Guatemala) - Pese a los riesgos de una fuerte erupción, cientos de personas viven en las faldas del volcán de Fuego en el centro de Guatemala, que en 2018 causó más de 200 muertes debido a fuertes explosiones de su cono. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO MEDIOAMBIENTE | Guadalajara (México) - El auge del tequila ha dejado una huella más allá de las destilerías de México: la expansión de los cultivos de agave ha contribuido al cambio de uso de suelo y la pérdida de vegetación en Jalisco, donde jóvenes y comunidades buscan ahora recuperar con una jornada de reforestación terrenos afectados por años de crecimiento de esta industria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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R.UNIDO CULTURA | Edimburgo (R.Unido)- La capital escocesa, Edimburgo, vuelve otro verano más al centro de atención cultural con el pistoletazo de salida del Festival Fringe, que acogerá 3.649 espectáculos de artes escénicas, 53.884 funciones y artistas procedentes de 71 países. Por Susana Blaya.(texto)(foto)(vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Hawái celebra primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA.- El expresidente boliviano Evo Morales enfrenta dos procesos por trata y tráfico de personas y por terrorismo y alzamiento armado, con órdenes de captura que la Policía no ha podido ejecutar por falta de condiciones para evitar un enfrentamiento con sus seguidores, quienes lo resguardan en su bastión político en el centro del país (Texto) (Foto)

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Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU RECORTES.- Unos científicos de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA, en inglés) han tenido que recurrir a la plataforma de suscripción OnlyFans, conocida por sus contenidos íntimos, para salvar un proyecto de investigación de décadas sobre marmotas, afectado por los recortes a las subvenciones del Gobierno del presidente Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- Primer ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición, bajo el respaldo de Estados Unidos, y con la transición en agenda. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO DESAPARECIDOS.- Familiares de desaparecidos en México realizan una velada y caminata para exigir al gobierno la búsqueda de sus seres queridos, en medio de la crisis que vive el país con más de 130.000 personas no localizadas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- KAROL G.- La cantante colombiana Karol G vive un nuevo capítulo de su carrera con el lanzamiento este viernes de 'No me arrepiento de sentir tanto', su sexto álbum de estudio. (Texto)

Buenos Aires - CHINA ARTE - El recién nombrado curador de la decimosexta Bienal de Shanghái, el hispano-argentino Ferrán Barenblit, afirmó en una entrevista con EFE que este espacio va a permitir en 2027 “entender el presente y pensar el futuro” desde el arte, en un mundo de cambios y contradicciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Nueva York.- BERKSHIRE HATHAWAY RESULTADOS.- Berkshire Hathaway publica sus resultados del segundo trimestre.

13:00 GMT.- Taboão da Serra.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un acto del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), en el marco de las celebraciones por el 30 aniversario de este movimiento social aliado del Partido de los Trabajadores (PT) del gobernante. (Texto) (Foto)

Europa

09:00 GMT.- Edimburgo.- R.UNIDO CULTURA.- El Festival Fringe comienza una nueva edición con 3.649 espectáculos, 53.884 funciones y artistas de 71 países, y vuelve a convertir durante agosto a Edimburgo en uno de los principales centros mundiales de las artes escénicas. Por Susana Blaya. (Texto) (Vídeo) (Texto) (Audio) (Vídeo)

09:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL ECLIPSE.- Portugal es uno de los países donde se podrá ver el eclipse del próximo día 12 de agosto, un fenómeno que ha movilizado a miles de portugueses para conseguir las gafas certificadas que permitirán seguirlo en directo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

Kaohsiung.- TAIWÁN CHINA.- Las Fuerzas Armadas de Taiwán realizan un simulacro bélico en el sur de la isla en el marco de sus maniobras anuales, conocidas como Han Kuang, pensadas para verificar su capacidad de respuesta frente a una posible agresión china. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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