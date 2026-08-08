Un juzgado de Ceuta condena a un marroquí a su expulsión de España tras allanar una vivienda

Guardar

Un migrante marroquí ha sido condenado este sábado por un juzgado de Ceuta a su expulsión inmediata de España por un delito de allanamiento de morada cometido el viernes en una vivienda del centro de la ciudad.

El acusado se ha conformado con una pena de dos años de prisión, que ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional y una prohibición de entrada en España durante cinco años, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

PUBLICIDAD

Además de la expulsión, el juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante cinco años con la víctima principal, la madre de la familia que habita la casa allanada, que se encontraba durmiendo en su cama cuando el marroquí se metió con ella.

Fuentes cercanas al caso han señalado que el condenado contaba con antecedentes judiciales en España por delitos graves.

En concreto, ha sido condenado anteriormente en tres ocasiones por delitos de agresión sexual y tiene además una orden administrativa de expulsión del territorio nacional dictada por un juzgado de Valencia.

Los hechos se produjeron a primera hora del viernes, cuando, según el relato de la familia, el ahora condenado accedió a través del balcón de una vivienda situada en un quinto piso y se introdujo en una de las habitaciones mientras una mujer dormía.

PUBLICIDAD

La víctima se despertó y encontró al desconocido tumbado en su cama, lo que provocó sus gritos y alertó al resto de familiares que se encontraban en el domicilio.

El hombre emprendió la huida por el mismo lugar por el que había accedido a la vivienda, pero fue localizado y detenido poco después por agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del Paseo de las Palmeras y el Hotel Puerta de África.

PUBLICIDAD

La familia presentó la correspondiente denuncia y la rápida identificación del sospechoso permitió que el detenido pasara a disposición judicial este sábado y que el procedimiento se resolviera mediante un juicio rápido por conformidad.

Se trata de la primera condena conocida relacionada con hechos delictivos protagonizados por personas que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, según las fuentes consultadas.