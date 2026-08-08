Kang-in Lee: "Vengo a ganar y a ayudar al equipo"

04/08/2026 El futbolista coreano Kang-in Lee posando con la camiseta del Atlético de Madrid tras el anuncio de su fichaje. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES ATLÉTICO DE MADRID

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El centrocampista del Atlético de Madrid Kang-in Lee ha asegurado que llega al conjunto rojiblanco para "ganar" y para "dar el 120%" para "ayudarle", además de afirmar que es un club "muy grande, muy familiar y en el que están muy unidos".

"Vengo a ganar, vengo a ayudar al equipo, que en el fútbol es lo más importante. Hasta el último día que esté aquí voy a dar el 120% para ayudar al equipo, que yo creo que es lo más importante", señaló en una rueda de prensa previa al amistoso ante el Manchester City en Seúl.

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Sin embargo, el mediocentro surcoreano confesó que no siente la presión de heredar el número 7 de Antoine Griezmann. "Como todos sabemos, el dorsal 7 en el Atlético de Madrid lo han llevado jugadores de muchos niveles y muchas leyendas. Yo intento no pensar en el dorsal, porque lo más importante es ayudar al equipo. Estoy aquí para ayudar al equipo y estoy al 120% para hacerlo", apuntó.

Por otra parte, desveló por qué eligió la oferta del club colchonero. "La respuesta es simple: es el Atlético de Madrid. Lo conozco desde pequeño, es un club muy grande, muy familiar, están muy unidos y es lo que quise. Estoy muy ilusionado de poder empezar, estoy con muchas ganas de poder ayudar y de conseguir cosas importantes junto con mis compañeros y todo el equipo", subrayó.

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"Tengo muchas ganas de conocer a los aficionados del Atlético porque es la mejor afición del mundo. Tengo que trabajar duro para que vean que siempre estoy con el equipo, que soy un jugador con mucha pasión y que quiero darles muchas alegrías", finalizó.