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Italia refuerza asistencia a connacionales que viajen a España tras controles en fronteras

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Roma, 8 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Italia comunicó este sábado que ha reforzado la asistencia que prestan sus consulados y oficinas a los ciudadanos italianos que se encuentran actualmente en España o que viajan a ella tras, afirmaron, "la medida de retorsión del Gobierno español de restablecer los controles fronterizos internos en puertos y aeropuertos".

Exteriores de Italia recomendó en un comunicado a todos los ciudadanos italianos que se encuentran actualmente en España o vayan a viajar al país que consulten las páginas del ministerio para obtener la información más reciente y sigan las instrucciones de las autoridades locales.

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Explicó que "se mantienen los requisitos de entrada habituales, es decir, un pasaporte o documento de identidad válido durante toda la estancia en el extranjero".

También la Unidad de Crisis de Exteriores, que se ocupa de proteger a los ciudadanos italianos en el extranjero en situaciones de emergencia, habilitó un canal de Whasapp específico titulado: "Unidad de Crisis – España” y reforzó su sala de operaciones, que responde las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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El Ministerio del Interior español explicó este sábado que los controles fronterizos que se están llevando a cabo a viajeros procedentes de Italia desde las 00.00 horas de la jornada son aleatorios.

La medida fue introducida después de que Italia se negara a levantar los controles que había iniciado la pasada semana después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos. EFE

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