Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que EEUU acepte sus condiciones

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La Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado este sábado que la reapertura del estrecho de Ormuz para por que el Gobierno de Estados Unidos acepte sus condiciones y no por las negociaciones que Irán viene manteniendo con Omán.

"Cuando la parte estadounidense acepte las condiciones de la República Islámica de Irán y abandone su enfoque intervencionista, sin duda se darán las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz", ha zanjado el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohabi, de acuerdo con la agencia de noticias Tasnim.

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Del mismo modo, Mohabi ha advertido a Washington de que se abstenga de interferir en estas conversaciones que Irán está manteniendo no solo con Omán, sino también ante las perspectivas de celebrar otros encuentros en la región.

Hace unos días, el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ya informó de un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho.