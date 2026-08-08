Ex jefe de gabinete de Netanyahu: "Su familia nos obligó a firmar compromisos de lealtad"

Guardar

Jerusalén, 8 ago (EFE).- El ex jefe de gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Yoav Horowitz, afirmó que durante su gestión (2016-2019) se exigió a todo el personal de la oficina del primer ministro firmar un "compromiso de lealtad personal hacia la familia Netanyahu", según reveló en una entrevista con el Canal 12 israelí.

Horowitz, que relató haberse negado a aceptar la exigencia, detalló que la obligación venía "desde la casa" -es decir, de la familia del primer ministro-.

"Sara Netanyahu y Bibi Netanyahu son uno solo, es imposible separarlos", declaró Horowitz, refiriéndose al primer ministro y a su mujer. Sobre ella y el hijo del matrimonio, Yair Netanyahu, añadió que estaban "muy, muy agresivamente implicados" en la gestión de la oficina del primer ministro.

PUBLICIDAD

"Se percibe a sí mismo como algo entre un rey, un emperador o un presidente, no como un primer ministro", dijo sobre Netanyahu el ex jefe de gabinete del primer ministro y actual candidato del opositor partido Yashar, liderado por Gadi Eisenkot -principal rival en las encuestas de cara a las elecciones del próximo mes de octubre-.

En declaraciones con el Canal 12 recogidas este sábado por el diario israelí Haaretz, Horowitz detalló además la influencia de la familia de Netanyahu en la toma de decisiones oficiales, como la repentina paralización en 2018 de un acuerdo con la ONU para reasentar a migrantes africanos tan solo horas después de que Netanyahu lo hubiera anunciado.

PUBLICIDAD

En aquel momento, Horowitz recuerda cómo Netanyahu recibió una llamada "de casa". "Se oían gritos al otro lado de la línea. Después, el primer ministro se volvió hacia mí y me dijo: 'Yoav, revoca la decisión. He cambiado de opinión'", rememora.

El ex jefe de gabinete de Netanyahu, que tras abandonar el cargo en 2019 participó en las protestas contra el Gobierno de 2023, expresó que, desde su partida, "no ha habido realmente una democracia en Israel. La oficina del primer ministro controla por completo la Knéset -el Parlamento israelí-, ha humillado al poder judicial, se ha hecho con el control de la policía y no hay controles ni contrapesos".

PUBLICIDAD

El Likud respondió a través de un comunicado señalando que Horowitz "encontró su nuevo hogar político en la izquierda", sin referirse directamente a sus acusaciones. EFE