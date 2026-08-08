El Barça jugará un amistoso en Basilea el 16 de agosto

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El FC Barcelona jugará un nuevo amistoso de pretemporada ante el FC Basel en St. Jakob-Park, en Basilea (Suiza), el próximo domingo 16 de agosto (16.30 horas), ha confirmado este sábado el club azulgrana, un encuentro que cubre el hueco dejado por la suspensión del duelo previsto inicialmente en Tánger (Marruecos).

Así, los de Hansi Flick disputarán su tercer test de pretemporada en tierras suizas, después de los compromisos ante el Birmingham City y del triangular de Udine contra el Nottingham Forest y el Udinese, que jugarán este mismo sábado. Antes de comenzar LaLiga EA Sports, los 'culers' disputarán el Gamper Estrella Damm, primer partido en casa y que servirá para presentar al equipo de la temporada 2026-27.

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El duelo en Basilea cubre el hueco dejado por el amistoso previsto en Tánger el 15 de agosto, que el Barça canceló por el "contexto de incertidumbre actual", que impide que se den "las circunstancias adecuadas para su celebración".

Barça y FC Basel se han enfrentado en dos ocasiones oficiales, ambas en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2008-09, con una victoria azulgrana por 0-5 en St. Jakob-Park, con goles de Leo Messi, Sergio Busquets, Bojan Krkic (2) y Xavi Hernández, y un 1-1 en el Camp Nou, con un tanto de Messi. Antes de estos enfrentamientos, el Barça jugó dos partidos de la Copa de Ferias 1958-60 contra una selección de jugadores de la ciudad de Basilea, con dos triunfos -1-2 y 5-2-.

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Además, el 16 de mayo de 1979, la localidad suiza acogió la final de la Recopa de Europa en la que el conjunto azulgrana derrotó al Fortuna Düsseldorf (4-3).