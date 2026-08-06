Japón emite orden de evacuación para más de 5.000 personas ante el avance el tifón Dolphin

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Tokio, 6 ago (EFE).- Las autoridades japonesas emitieron este jueves una orden de evacuación para más de 5.000 personas en la meridional prefectura de Kagoshima ante el avance del tifón Dolphin, que ha obligado a cancelar cientos de vuelos en el sur del país en su paso hacia el mar de China Oriental.

El tifón registró vientos de hasta 216 kilómetros por hora, según indicó este jueves la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que describió la tormenta como "grande" y "fuerte".

Asimismo, se prevé que los efectos del viento y la lluvia persistan durante el fin de semana, por lo que las autoridades pidieron a la población que extreme las precauciones.

Ante esta situación, las principales aerolíneas niponas decidieron cancelar todos los vuelos programados con origen o destino en la prefectura de Okinawa durante la jornada del viernes, cuando se espera que cruce estas islas.

Así, el total de vuelos cancelados hasta el domingo será de más de 600, la mayoría de ellos de Japan Airlines (JAL) y de All Nippon Airways (ANA), afectando a 86.400 personas, recoge el diario local 'Okinawa Times'.

Según la previsión, Dolphin cruzará durante el viernes el archipiélago más meridional de Japón (Ryukyu) y entrará después en el mar de China Oriental, desde donde se aproximará de forma gradual a la costa este de China, donde ya han comenzado también las evacuaciones. EFE

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