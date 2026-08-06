Tedros urge a intensificar de forma "masiva" la respuesta al brote de ébola en RDC ante la rápida propagación

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido sobre la necesidad de intensificar de manera "urgente" y "masiva" la respuesta al que se ha convertido en el brote de ébola más letal registrado en República Democrática del Congo (RDC).

"El brote se está propagando más rápido de lo que podemos ampliar nuestra respuesta, y los nuevos casos se han duplicado en algunos focos de la enfermedad solo durante la última semana", ha alertado Tedros en un mensaje en redes en el cual ha llamado a "intensificar de forma urgente y masiva todos los esfuerzos, en todos los pilares de respuesta y por parte de todos los socios".

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Ello implica, según ha precisado, llegar a "todas las comunidades afectadas a pesar de la inseguridad y los desplazamientos", reforzar la coordinación bajo el liderazgo del Gobierno, garantizar que los trabajadores sanitarios cuenten con la protección, formación y apoyo que necesitan, y acelerar el acceso a la atención sanitaria, vigilancia y entierros dignos y seguros.

De acuerdo con el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública del país africano, hasta la fecha se han registrado 3.874 casos confirmados, de los cuales 717 se encuentran en situación de aislamiento u hospitalizados.

Del mismo modo, la autoridad sanitaria ha señalado que mientras 749 pacientes se han recuperado desde el inicio de la pandemia, 1.751 han perdido la vida por cuenta de la enfermedad, elevando la tasa de mortalidad al 45,1%.

Este brote de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada, fue declarado el pasado 15 de mayo y, según el Instituto sanitario, se mantiene en las cinco provincias afectadas: Alto Uélé, Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo, con 51 zonas sanitarias impactadas por el virus.

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