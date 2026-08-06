China actualiza su mapa geológico global de la Luna con nuevos datos de misión Chang'e-6

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Pekín, 6 ago (EFE).- China actualizó su mapa geológico global de la Luna con nuevos datos obtenidos por la misión Chang'e-6, las primeras muestras recogidas en la cara oculta del satélite, una revisión que incorpora una cronología geológica refinada y nuevos hallazgos sobre la composición de su interior.

El nuevo mapa, elaborado a escala 1:5 millones, identifica más de 13.000 cráteres de impacto y 81 cuencas, además de clasificar 14 tipos de estructuras geológicas y 17 tipos de rocas, e incorpora los últimos resultados del programa de exploración lunar Chang'e, informó la agencia de noticias Xinhua este jueves.

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Entre las principales novedades figura una revisión de la cronología geológica lunar, con el ajuste de la antigüedad de varios periodos y una subdivisión más detallada de los estratos más recientes del satélite.

El mapa incorpora además los hallazgos de la misión Chang'e-6, que en 2024 trajo por primera vez a la Tierra muestras de la cara oculta de la Luna. Gracias a esos datos, los investigadores identificaron por primera vez gabronorita en la cuenca Polo Sur-Aitken, lo que permite estudiar materiales procedentes del interior profundo del satélite.

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Los científicos desarrollaron asimismo nuevos criterios cartográficos para representar con mayor claridad las distintas formaciones geológicas a escala global sin perder información científica relevante.

La actualización no sustituye al mapa geológico lunar a escala 1:2,5 millones publicado por científicos chinos en 2024, considerado entonces el más detallado hasta la fecha, sino que incorpora los avances científicos logrados desde entonces, especialmente los derivados del análisis de las muestras recogidas por Chang'e-6.

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El país asiático también había presentado en 2023 un mapa de alta precisión sobre la composición química de la superficie lunar elaborado a partir de las muestras de las misiones Chang'e-5, Apolo y Luna, con el objetivo de profundizar en el estudio de la evolución geológica y volcánica del satélite.

Los responsables del nuevo mapa señalaron que servirá de apoyo para futuras misiones de exploración, la selección de zonas de alunizaje y el desarrollo de la futura Estación Internacional de Investigación Lunar impulsada por China.

China prevé lanzar en la segunda mitad de este año la misión Chang'e-7 para explorar el polo sur de la Luna en busca de hielo de agua y completar posteriormente esa fase con la Chang'e-8, concebida para evaluar el aprovechamiento de esos recursos.

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En paralelo, el país desarrolla un programa lunar tripulado con el objetivo declarado de llevar astronautas chinos al satélite antes de 2030. EFE