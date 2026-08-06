Trump insiste en que EE.UU. tiene una "enorme cantidad de municiones" en plena polémica

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Redacción Internacional, 6 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este jueves estar preocupado por el agotamiento de las municiones utilizadas en la guerra con Irán, después de que el diario The Washington Post informara sobre su supuesta frustración por esa escasez.

"EE. UU. posee enormes cantidades de municiones, especialmente de ciertos tipos. Además, grandes cantidades se están fabricando y enviando a EE. UU. según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo la mayor cantidad de plantas y fábricas en la historia de nuestro país", afirmó Trump en su red, Truth Social.

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Su mensaje llega después de que el diario The Washington Post informara, citando a funcionarios presentes en una reunión celebrada el viernes pasado, de que Trump había expresado su frustración por no haber sido informado sobre una preocupante escasez de municiones en Oriente Medio, lo que había llevado a un desencuentro entre el mandatario y su secretario de Defensa, Pete Hegseth,

"Se está buscando a los responsables de filtrar estas declaraciones traidoras. ¡Se solicitarán largas penas de prisión!", indicó el presidente en su publicación.

Según el periódico, el episodio, negado la víspera por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habría ocurrido al margen de una reunión de gabinete, cuando Trump recriminó a Hegseth que creía que el problema del abastecimiento de municiones "ya estaba resuelto".

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De acuerdo con una de las fuentes citadas, la escasez, especialmente de misiles guiados de largo alcance y de interceptores para sistemas de defensa aérea, fue uno de los factores que llevaron al presidente a desistir de lanzar nuevos ataques masivos contra Irán en los últimos días.

El Pentágono y los principales fabricantes de defensa estadounidenses han acelerado los planes para ampliar la producción de armamento de precisión: empresas como Lockheed Martin y RTX (antes Raytheon) trabajan para incrementar la fabricación de misiles Patriot, THAAD, Tomahawk y otros sistemas.

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No obstante, funcionarios y analistas advierten que el aumento significativo de la capacidad industrial tardará meses e incluso años en traducirse en mayores existencias.

El Pentágono busca al menos 67.000 millones de dólares adicionales para reabastecer arsenales y acelerar la producción de armamento, al tiempo que alertó sobre el impacto que el conflicto podría tener en la preparación militar de Estados Unidos frente a otros posibles escenarios, como China y Rusia. EFE

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