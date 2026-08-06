Rusia cifra en 640 los civiles muertos y en 540 los heridos en la invasión ucraniana de la región de Kursk

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Las autoridades rusas han denunciado este jueves que la incursión en 2024 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región rusa de Kursk, fronteriza con citado país, se cobró la vida de 640 civiles, además de otros 560 que resultaron heridos.

"En agosto de 2024, las Fuerzas Armadas ucranianas invadieron ilegalmente territorio ruso en la región de Kursk y ocuparon varias decenas de asentamientos", ha denunciado la portavoz oficial del Comité de Investigación ruso, Svetlana Petrenko, en un comunicado del organismo en el que ha afeado que, "sintiéndose envalentonados y conscientes de la impotencia de la población civil, nacionalistas ucranianos y mercenarios de diversos países violaron el Derecho Internacional y cometieron crímenes graves, y especialmente graves, de forma masiva".

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Como resultado de estas "brutales acciones de milicianos ucranianos, 640 civiles murieron y 561 resultaron heridos", ha declarado Petrenko, que también ha denunciado hechos concretos como las violaciones y agresiones sexuales contra ocho mujeres posteriormente asesinadas, además de daños ocasionados contra más de medio centenar de lugares señalados como patrimonio cultural.

"Hasta la fecha, investigadores, peritos forenses y expertos han inspeccionado 186 asentamientos en la región de Kursk", ha explicado la portavoz del comité investigador, que apunta que "los daños causados por las acciones de los grupos armados ucranianos ascienden a casi 505.000 millones de rublos", esto es, unos 5.400 millones de euros.

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A día de hoy, las autoridades rusas "han abierto un total de 711 casos penales por estos incidentes, 706 de los cuales están relacionados con ataques terroristas". Asimismo, "se han concluido más de 300 casos penales y los tribunales han condenado a 280 milicianos", ha explicado Petrenko.

El comité del que es portavoz investiga actualmente los actos cometidos durante la ofensiva militar lanzada por Ucrania en agosto de 2025 como parte de la guerra iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

Kiev llegó a tener bajo control unos 1.200 kilómetros cuadrados y más de un centenar de localidades. Rusia tuvo entonces que desviar su atención del frente en territorio ucraniano para expulsar a las tropas enemigas que se habían alojado en sus tierras. Esto provocó que la guerra en Ucrania entrara en un periodo de estancamiento, con los frentes prácticamente invariables.

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