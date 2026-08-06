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Japón alerta del lanzamiento de un posible misil balístico norcoreano

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Tokio, 6 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa japonés alertó este jueves del lanzamiento de lo que podría ser un misil balístico desde Corea del Norte, en lo que sería el sexto incidente de este tipo en lo que va de año.

"Se ha lanzado desde Corea del Norte lo que podría ser un misil balístico. Informaremos tan pronto como haya más noticias", detalló el ministerio en la red social X.

El Ejército surcoreano dijo por su parte que Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap. EFE

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