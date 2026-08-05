Rusia evita la recesión al crecer un 0,8 % en el segundo trimestre

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Moscú, 5 ago (EFE).- El Producto Interior Bruto (PIB) de Rusia creció un 0,8 % en el segundo trimestre de 2026, tras una contracción del 0,3 % en los primeros tres meses del año, según informó este miércoles el Banco Central ruso.

El crecimiento del PIB supuso 0,1 puntos porcentuales menos de lo previsto en abril. El organismo regulador ruso espera que durante el tercer trimestre la economía nacional crezca otro 0,5 %.

"En 2026, la previsión de crecimiento del PIB se ha reducido en 0,5 puntos porcentuales, hasta situarse entre el 0,0 % y el 1,0 %, debido, entre otros factores, a un descenso temporal de la capacidad productiva en determinados sectores de la economía", afirmaron en medio de una crisis de falta de combustible en el país debido a los ataques ucranianos contra infraestructura petrolera.

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Por ello, "los datos actuales indican una desaceleración de la actividad económica en julio", añadieron.

"De cara al futuro, el Banco de Rusia espera una estabilización gradual del mercado de combustibles y una desaceleración del crecimiento de los precios al consumidor, incluso bajo condiciones de la política monetaria actual" (con un 14 % de tasa de interés), explicaron.

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Además, las autoridades económicas estimaron la inflación entre un 6 % y 7 % para finales del segundo trimestre de 2026, habiéndose acelerado en junio y julio y pronosticado un 5,9 %.

Hoy el diario Kommersant admitió la mala situación de la demanda y la producción manufacturera del país, ya que depende únicamente de encargos nacionales, los cuales dada la situación actual están mayoritariamente vinculados a la maquinaria de guerra.

A mediados de julio el Kremlin negó que el país se encuentre sumido en una crisis económica pese a la contracción de la economía en los primeros meses del año, lo que llevó al gobierno a revisar a la baja -del 1,3 % al 0,4 %- sus previsiones de crecimiento para este año.

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El déficit presupuestario en el primer semestre del año ascendió a 5,731 billones de rublos (75.502 millones de dólares o 66.000 millones de euros), lo que equivale al 2,5 % del PIB, más del doble que el mismo periodo del año anterior.

Mientras las distintas autoridades económicas tratan de arreglar la situación dentro del marco de competencia de cada uno, el Kremlin continúa priorizando el gasto militar y se mantiene, tras más de cuatro años de guerra, inflexible en sus demandas de capitulación de Ucrania. EFE

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