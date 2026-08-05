Pyongyang critica la deriva "belicista" de Tokio y advierte de que sus pruebas de misiles son una "amenaza"

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El Gobierno de Corea del Norte ha criticado duramente este miércoles la deriva "belicista" de Japón por las recientes pruebas de lanzamiento de misiles largo alcance Tomahawk en aguas del Pacífico, que consideran "una grave amenaza que destruye la paz y la seguridad mundiales".

"Japón, un Estado criminal de guerra, está acelerando su transformación en un Estado belicista" aprovechando la coyuntura internacional en la que "la confrontación entre bandos es cada vez más feroz", ha denunciado Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, recoge la agencia estatal KCNA.

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Kim ha relatado algunos de los episodios más recientes de la participación de Japón en otros ejercicios militares, algunos de ellos de manera conjunta con Estados Unidos como los desplegados en la costa norte de la isla filipina de Luzón, contravienen sus propias leyes fundamentales.

Cabe destacar que Japón renunció en su Constitución a tener un Ejército tradicional, aunque cuenta unas fuerzas de autodefensa, poseer armas nucleares y a la guerra como manera de dirimir disputas internacionales, después del trauma nacional que ocasión la derrota en la II Guerra Mundial.

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Kim ha recordado que "Japón se había comportado como un 'Estado amante de la paz' en el ámbito internacional" y se había mostrado muy crítico con aquellos vecinos de la región que pretendían reforzar su capacidad militar. Sin embargo, ahora ha destapado "su ambición de convertirse en una potencia militar".

"Lo que no debe pasarse por alto es que Estados Unidos está detrás de estas peligrosas maniobras militares de Japón", ha advertido Kim, directora de comunicación del Partido del Trabajo de Corea, señalando que Pyongyang no permanecerá ante esto como "mero observador".

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"La expansión militar de Japón en la región de Asia-Pacífico, que se está convirtiendo en el mayor foco de tensión del mundo debido a la política exterior excluyente y agresiva de Estados Unidos (...) es un peligroso giro de los acontecimientos que amenaza seriamente la paz y la estabilidad", ha expuesto.

"Las Fuerzas Armadas y el liderazgo militar de Corea del Norte establecerán opciones militares adicionales, que obviamente están relacionadas con la transformación que está experimentando Japón estos días", ha manifestado.

Las advertencias de Pyongyang responden a las maniobras de finales de julio que puso en marcha Japón con el lanzamiento por primera vez de misiles antibuques, con un alcance de casi 1.000 kilómetros, que marca el inicio de una fase militar y representa un cambio significativo en la política de seguridad de Japón.

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