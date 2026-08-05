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La AESAN alerta de la presencia de 'Salmonella' en un lote de langostino pelado cocido de la marca Ocean Sea

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de 'Salmonella spp.' en un lote de langostinos pelados cocidos de la marca Ocean Sea, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

El producto afectado es 'Langostino pelado cocido' de la marca Ocean Sea, con número de lote X1392618BUXX y fecha de consumo preferente 11/2027. Se presenta en un envase de plástico con un peso por unidad de 200 gramos.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

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