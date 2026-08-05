El PP reclama filiar por su propia "seguridad" a los menores migrantes llegados a Ceuta para saber si lo son

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha reclamado este miércoles filiar por su propia "seguridad" a los menores migrantes llegados a Ceuta la semana pasada junto a miles de adultos.

Así lo ha indicado la dirigente del PP en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha dicho que las estadísticas "de este último año" indican que "hasta en un 50% de los casos --en la Comunidad de Madrid a veces un tanto más y en Baleares también-- esos supuestos menores no son menores".

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"Cuando una administración mete a una persona mayor de edad en un dispositivo, en un centro específico para menores, está comprometiendo la seguridad de todos", ha advertido Ezcurra, que opina que "la filiación de estas personas es importantísima por su propia seguridad y por la seguridad de los menores que ya se encuentran en estos centros, cuyo interés superior también hay que proteger".

En su opinión, es "verdaderamente sorprendente que hayan transcurrido cinco días y el Gobierno de España, el que está de vacaciones, todavía no sepa cuántos menores de edad, probablemente en una situación de vulnerabilidad, se encuentran en las calles de Ceuta, no los haya afiliado y no se haya hecho cargo de ellos".

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Ezcurra ha afeado que "cinco días después" el Ejecutivo haya anunciado una dotación de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes de Ceuta. "¿Y por qué 25 y no 250 o 5? Si todavía no sabemos cuántos menores son", ha manifestado.

En este sentido, la 'popular' se ha preguntado cómo se puede estar hablando de si las comunidades autónomas del Partido Popular van a acoger a estos menores. "El Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación. Es que no sabemos cuántos menores hay", ha insistido.

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"Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, que son ciudadanos españoles como los que más. Pero esto no puede ser, no sabemos cuántos menores son, ¿cómo vamos a hablar del reparto?", ha declarado.

De este modo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha subrayado que la "ley dispone de mecanismos" y ha detallado que hay que filiar a los menores, saber cuáles de ellos están en situación de vulnerabilidad, pedir informes sociales a los consulados, al gobierno en Marruecos, así como a la fiscalía.

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"En algunos casos, si los menores tienen juicio, pueden expresar su opinión", ha asegurado Alma Ezcurra, que ha criticado que "nada de esto ha tenido lugar, porque el gobierno ha abdicado de sus funciones".

A su juicio, el Gobierno "tiene que controlar la situación" y después los 'populares' se sentarán "a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que se han cometido".

Por otro lado, la vicesecretaria ha censurado que "el Gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del Gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco".

"Por lo tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos bien dotado, planificado y con el Gobierno de España asumiendo la responsabilidad de sus propios actos", ha remachado.

Preguntada sobre si les incomodan las expresiones del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha declarado que "ni un euro de los españoles" debe destinarse a los menores no acompañados que entran en España, a los "invasores" y a las mafias.

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"El señor Abascal es libre de expresar sus opiniones y sus ideas políticas como lo estime oportuno. Nosotros no nos expresamos en esos términos y no lo vamos a hacer nunca", ha manifestado la dirigente 'popular'.