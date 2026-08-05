Digi nombrará en septiembre a Simona Stavrositu consejera no ejecutiva y designará a Deloitte auditor legal

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El grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications ha convocado su junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 15 de septiembre en Ámsterdam (Países Bajos), en la que se someterán a votación el nombramiento de Simona Stavrositu como consejera no ejecutiva y la designación de Deloitte como auditor legal para el ejercicio 2026.

Stavrositu es una ejecutiva financiera que desde abril de 2024 ejerce como directora de Servicios Corporativos y de Negocios (GBS) de Michelin Group.

Anteriormente desempeñó diversos puestos directivos en la compañía en las áreas de servicios corporativos y de negocio, operaciones financieras centralizadas y control interno, entre ellos directora del centro de Bucarest, directora de Operaciones Financieras Centralizadas y responsable de Control Interno.

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Antes de incorporarse a Michelin, fue directora de Auditoría y Aseguramiento en KPMG Rumanía entre septiembre de 2010 y octubre de 2013. Actualmente no posee acciones en el capital social de Digi, según ha informado el grupo en un comunicado.

EL FUNDADOR DEL GRUPO AFLORA UN 82,424% EN LA FILIAL ESPAÑOLA

El fundador del grupo Digi, el empresario rumano Zoltán Teszári, ha aflorado una participación del 82,424% en el capital de Digi Spain Telecom, la filial española de la operadora, tras su reciente salida a Bolsa, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

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En paralelo, Indumenta Pueri, la sociedad patrimonial de la familia Domínguez, propietaria de la firma Mayoral, comunicó previamente una participación del 6,023% en la compañía, equivalente a 17,87 millones de acciones.

En el caso de Teszári, el máximo accionista de la entidad recoge una posición del 79,831% de los derechos de voto vinculados a acciones y otro 2,593% a través de instrumentos financieros, lo que eleva su participación total al 82,424% del capital con derecho a voto de Digi Spain Telecom.

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En total, el empresario acumula 244,63 millones de acciones que, al precio de la acción hacia las 15.00 horas de este miércoles --5,53 euros por título--, tienen un valor de unos 1.353 millones de euros.

Asimismo, el supervisor detalla en sus registros que el empresario rumano controla el capital de Digi Spain Telecom a través de una cadena societaria en la que posee el 90% de RCS Management, sociedad que controla el 90,9% de los derechos de voto de Digi Communications, propietaria a su vez del 93,58% de Digi Romania, sociedad que ostenta la participación en la filial española.

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En cuanto a la inversión de la matriz de Mayoral, la notificación remitida a la CNMV señala que la participación se ostenta de forma indirecta a través de Global Portfolio Investments, sociedad controlada por Indumenta Pueri. Al cierre de los parqués, la posición de la matriz de Mayoral en Digi, que se concentra únicamente en derechos de voto atribuidos a acciones, tiene un valor de más de 98 millones de euros.