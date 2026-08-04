ONG celebra iniciativa del Gobierno de México de regular contenido digital a las infancias

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- La organización Mexicanos Primero respaldó este martes la iniciativa del Gobierno de México de abrir el debate nacional sobre el impacto de las plataformas digitales y regular su contenido dirigido a las infancias del país.

En el mismo comunicado, la asociación propuso una política educativa sobre la cultura digital que involucre a las instituciones educativas y a las familias, con el fin de conocer la influencia que tienen los dispositivos digitales, las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) en la vida de niñas, niños y adolescentes.

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La ONG hace referencia a la apertura del debate planteado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum durante sus conferencias matutinas del mes de julio.

"Nuestro objetivo es presentar una propuesta a partir de los distintos foros que se están realizando en distintos lugares del país, por lo pronto para las escuelas, y seguir debatiendo para ver si regulamos y cómo regulamos las plataformas digitales", aseguró la mandataria.

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El planteamiento del Ejecutivo continúa en discusión, aunque Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones su intención de evitar que las infancias mexicanas estén expuestas al "uso infinito del 'scrolling' (desplazamiento)", así como a otras dinámicas de las plataformas digitales que, señaló, "generan adicción y problemas en el crecimiento".

Mexicanos Primero considera que el centro del debate debe ser el diseño de una política que promueva un uso equilibrado de las tecnologías digitales, las cuales pueden ser herramientas educativas, pero también dispositivos que influyen en el "bienestar socioemocional de la niñez y la adolescencia".

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En ese sentido recomendó la formación de maestros en el uso de estos dispositivos y en inteligencia artificial, así como que cada institución educativa cuente con lineamientos claros sobre estas tecnologías.

También sugirió el acompañamiento a las familias mediante la difusión de información "sencilla y basada en evidencia sobre los efectos del uso inadecuado o excesivo de pantallas, redes sociales e inteligencia artificial".

Además insistió en reducir las desigualdades en cuanto a la alfabetización digital, así como cerrar las brechas existentes generando condiciones equitativas de conectividad, infraestructura y acceso a recursos digitales para "ponerlos al servicio del aprendizaje".

En México no existe una ley ni un organismo público que obligue a los gigantes tecnológicos a asumir responsabilidad por el impacto de sus contenidos en menores de edad.

Sin embargo, miles de niños son víctimas de trata, abuso e incluso de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado a través de estas plataformas.

Con este debate, México se suma a la discusión de países como Australia o Francia que ya han prohibido el uso de redes sociales en menores de edad. EFE