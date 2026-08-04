Martes, 4 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

Guardar

Bangkok/Madrid, 4 ago (EFE).-

Bruselas.- El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa hacia las 13.00, tras la reunión por videoconferencia de los ministros de Interior de la Unión Europea para abordar la crisis migratoria en Ceuta (España) tras el paso irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, hace declaraciones a los medios en Madrid sobre las 13.30.

(Vídeo)(Foto)

Atenas - El incendio declarado en la región griega de Ática sigue descontrolado, presenta varios frentes y se propaga hacia Atenas, lo que ha provocado nuevas evacuaciones pese a los esfuerzos de los equipos de extinción.

(Vídeo)

La Habana.-Cuba inició agosto con dos apagones que han mantenido por casi tres días seguidos a casi todo el país sin energía eléctrica, una situación de la cual se recupera la isla este martes, pero que se repite cada vez con más frecuencia por un sistema eléctrico obsoleto y el bloqueo petrolero de EE.UU.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- Llega a Netflix la segunda parte de 'Cien años de soledad', una adaptación de la obra homónima del nobel colombiano Gabriel García Márquez, de la que este martes se celebra un preestreno en Bogotá con la asistencia de todo el equipo técnico y artístico.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Deir al Balah.- Cinco días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciase un acuerdo para desarmar a Hamás y dar inicio a la segunda fase de su plan de alto el fuego, los palestinos en la Franja le piden que lo implemente como sea y ponga fin a los ataques y la ocupación israelíes.

PUBLICIDAD

(Vídeo)

Ciudad de Gaza.- Gazatíes se disponen a enterrar a 112 personas, cuyos restos mortales fueron recuperados el sábado entre los escombros de varias viviendas familiares bombardeadas por Israel en la ciudad de Gaza.

(Vídeo)(Foto)

Beirut.- El Líbano conmemora este martes 4 de agosto el aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut en 2020, considerada una de las mayores explosiones no nucleares de la historia.

(Vídeo)(Foto)

Soacha (Colombia).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en el gran Festival por la Defensa de la Educación Pública, uno de sus últimos actos públicos como mandatario, a tres días de entregar el cargo al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Santiago de Chile.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanza su informe "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica".

(Vídeo)(Foto)

Sao Paulo.-El canciller brasileño, Mauro Vieira, se reúne en Brasilia con su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, para tratar sobre la relación bilateral.

(Vídeo)(Foto)

Yakarta.- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha dado un discurso en la Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Yakarta, durante su visita oficial al país.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- Japón está aumentando su capacidad de defensa con drones e inteligencia artificial (IA), sacando lecciones de las guerras de Ucrania y Oriente Medio, y reforzando su capacidad de producción militar ante una región cada vez más hostil, según el nuevo Libro Blanco de Defensa aprobado este martes.

PUBLICIDAD

(Vídeo)

Los Ángeles.- Las autoridades en el noroeste de Estados Unidos han advertido que la emergencia por los incendios que azotan la zona y que han obligado a evacuar a más de 700.000 personas continuará este martes a pesar de que el inicio de la semana ha traído un leve descenso en las temperaturas y vientos más calmados.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- La ola de calor que azota Corea del Sur, tras batir récords de temperatura, ha provocado la muerte de al menos 16 personas y ha llevado a las autoridades del país asiático a declarar la máxima alerta por calor en partes de Seúl.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala.- Un juzgado guatemalteco llevará a cabo este martes la audiencia de etapa intermedia en el proceso penal por delitos como terrorismo, sedición y asociación ilícita contra los líderes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de la organización 48 Cantones de Totonicapán que defendieron los resultados de las elecciones de 2023.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.-El Ministerio de Educación de Panamá presenta en una conferencia de prensa la Estrategia de Desarrollo Digital.

(Vídeo)(Foto)

Chihuahua (México).- A menos de tres semanas de que Estados Unidos reabra de forma escalonada su frontera al ganado mexicano, los productores de Chihuahua, principal estado exportador de bovinos del país hacia el mercado estadounidense, confían en que la medida marque el inicio de la recuperación de un sector golpeado por la sequía, el cierre comercial y el avance del gusano barrenador.

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- Miembros de la organización coreana Solidaridad por la Paz, la Soberanía y la Reunificación se han manifestado este martes frente a la Embajada de Estados Unidos en Seúl para protestar contra el ejercicio anual Escudo de la Libertad Ulchi (UFS), que se celebrará entre el 17 y el 27 de agosto y que reúne a las fuerzas militares de Estados Unidos y Corea del Sur.

(Vídeo)(Foto)

Filadelfia (China).- La trayectoria de la matemática Hong Wang, que pasó de sentirse rezagada entre sus compañeros de la Universidad de Pekín a ganar la Medalla Fields, la máxima distinción de esta disciplina, abrió en China un debate sobre un sistema educativo centrado en las notas y sobre la presión que afrontan los científicos en el extranjero para regresar al país.

(Vídeo)

Sao Paulo.- Los organizadores de la 28ª Bienal Internacional del Libro de São Paulo explican en rueda de prensa las novedades de la edición de este año, con la presencia de Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura de España, país invitado de honor.

(Vídeo)(Foto)

srp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.