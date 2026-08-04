La plataforma sueca Spotify gana 655 millones en el segundo trimestre. un 61 % más

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Copenhague, 4 ago (EFE).- La plataforma musical sueca Spotify presentó este martes un beneficio operativo de 655 millones de euros en el segundo trimestre del año fiscal, un 61 % más interanual.

El resultado, por encima de las expectativas de la compañía, se explica por la solidez del margen bruto de beneficios y una reducción de las cargas sociales, resaltó Spotify en un comunicado.

Spotify, con sede en Estocolmo y cotización en la bolsa neoyorquina de Wall Street, aumentó sus ingresos netos un 14 % hasta 4.777 millones, según el balance, que no incluye datos del acumulado.

La firma sueca contaba a 30 de junio pasado con 777 millones de usuarios activos mensuales, un 12 % más, y el número de suscriptores "prémium" subió un 9 % hasta 300 millones.

"Este trimestre ha demostrado que ya estamos construyendo el futuro: mejor ingeniería, envíos más rápidos, nuevos productos y nuevas formas para que los usuarios interactúen", señaló en el comunicado Gustav Söderström, codirector ejecutivo de la firma.

Spotify prevé una facturación de 5.000 millones y un beneficio operativo de 670 millones para el tercer trimestre del año, en el que espera alcanzar los 788 millones de usuarios activos y los 305 millones de suscriptores "prémium". EFE