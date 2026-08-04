Agencias
Agregar Infobae enGoogle

La plataforma sueca Spotify gana 655 millones en el segundo trimestre. un 61 % más

Guardar

Copenhague, 4 ago (EFE).- La plataforma musical sueca Spotify presentó este martes un beneficio operativo de 655 millones de euros en el segundo trimestre del año fiscal, un 61 % más interanual.

El resultado, por encima de las expectativas de la compañía, se explica por la solidez del margen bruto de beneficios y una reducción de las cargas sociales, resaltó Spotify en un comunicado.

Spotify, con sede en Estocolmo y cotización en la bolsa neoyorquina de Wall Street, aumentó sus ingresos netos un 14 % hasta 4.777 millones, según el balance, que no incluye datos del acumulado.

La firma sueca contaba a 30 de junio pasado con 777 millones de usuarios activos mensuales, un 12 % más, y el número de suscriptores "prémium" subió un 9 % hasta 300 millones.

"Este trimestre ha demostrado que ya estamos construyendo el futuro: mejor ingeniería, envíos más rápidos, nuevos productos y nuevas formas para que los usuarios interactúen", señaló en el comunicado Gustav Söderström, codirector ejecutivo de la firma.

Spotify prevé una facturación de 5.000 millones y un beneficio operativo de 670 millones para el tercer trimestre del año, en el que espera alcanzar los 788 millones de usuarios activos y los 305 millones de suscriptores "prémium". EFE

Últimas Noticias

El pívot nigeriano Efe Abogidi ficha por el Monbus Obradoiro

El pívot nigeriano Efe Abogidi ficha por el Monbus Obradoiro

Bruselas no ve problemas de seguridad en suministro eléctrico por la sequía en el Danubio

Infobae

El CTA introduce la revisión VAR por error de identidad y avisa de que taparse la boca podrá ser amarilla

El CTA introduce la revisión VAR por error de identidad y avisa de que taparse la boca podrá ser amarilla

Varios presos se fugan de una cárcel libia en medio de enfrentamientos armados en el oeste

Infobae

El jefe de la agencia de salud de la UA llega a RDC para "acelerar la respuesta" al ébola

Infobae