Japón aboga por impulsar industria militar y aborda las "nuevas formas de combate" con IA

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Tokio, 4 ago (EFE).- El Gobierno de Japón aboga por potenciar la industria militar y promover "nuevas formas de combate" que utilizan inteligencia artificial (IA), según su nuevo Libro Blanco de Defensa aprobado este martes, que cita un entorno de seguridad cada vez más adverso en la región.

El informe anual publicado por el Ministerio de Defensa japonés señala que la producción de equipos militares en el propio archipiélago es una parte "prácticamente integral de la propia capacidad de defensa" y que su fortalecimiento es "indispensable".

Así, el documento defiende aprovechar las tecnologías locales como "un elemento clave" para la seguridad del archipiélago, al constituir "la base del desarrollo económico y social de Japón".

El documento, de más de 600 páginas, incluye por primera vez un capítulo sobre "nuevas formas de combate" en relación con los drones y la IA, donde menciona su uso destructivo en la invasión rusa de Ucrania. En él, Defensa subraya que los equipos y tácticas se actualizan en "ciclos extremadamente cortos".

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Asimismo, Tokio señala que los ámbitos tecnológicos se han convertido en facilitadores de nuevas formas de guerra y las tecnologías avanzadas que los sustentan, como la IA, son campos que avanzan con rapidez, lo que supone una "amenaza cada vez más grave" en la guerra de la información, con el uso de vídeos y imágenes falsas.

El Libro Blanco alerta de que las actividades militares de China se intensificaron durante el periodo analizado, que comprende desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, y cita operaciones de portaaviones en el Pacífico, aproximaciones de cazas chinos a aeronaves japonesas y un incidente de bloqueo de radar.

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Para las autoridades japonesas, las actividades militares de Pekín son "motivo de grave preocupación" y representan "un desafío estratégico sin precedentes y el mayor al que Japón debe responder con todo su poderío, en cooperación y colaboración con aliados".

En cuanto a Corea del Norte, el informe describe al país como una "amenaza inminente" para la seguridad del archipiélago, debido a los avances en tecnología de misiles, la ampliación de capacidades navales y no tripuladas, y una mayor cooperación militar con Rusia.

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También indica que las actividades militares rusas en la región, sumadas a su asociación estratégica con China, plantean una "seria preocupación en materia de seguridad" para el archipiélago. En este sentido, el documento menciona la construcción en curso de instalaciones para sus tropas en la región, despliegue de equipamiento y la realización de maniobras a gran escala. EFE

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