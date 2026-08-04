El mayor banco de Europa, HSBC, ganó un 27,1 % más en el primer semestre

Guardar

Shanghái (China), 4 ago (EFE).- El banco HSBC, el mayor de Europa, registró un beneficio neto atribuido de 14.626 millones de dólares (12.708 millones de euros) en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 27,07 % con respecto al mismo período del año anterior.

Entre enero y junio, la facturación del grupo aumentó un 10,61 % interanual hasta los 37.742 millones de dólares (32.794 millones de euros), indicó hoy HSBC en la cuenta de resultados que remitió a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

PUBLICIDAD

La compañía atribuye la mejora de las cifras a la ausencia de extraordinarios negativos, así como a unos mayores ingresos netos por intereses y también por comisiones, este último apartado especialmente en el segmento de banca patrimonial y mayorista. EFE