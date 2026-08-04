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BingX nombra a Kevin Lee Chief Strategy Officer para impulsar su visión de trading multiactivo centrada en el usuario

PR Newswire

PANAMÁ, 3 de agosto de 2026

PANAMÁ, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, un exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-IA, anunció hoy el nombramiento de Kevin Lee como Chief Strategy Officer (CSO). En este rol, Kevin liderará la estrategia a largo plazo de la compañía en el desarrollo de la plataforma, el crecimiento del negocio y la expansión del ecosistema, ayudando a alinear la innovación con las oportunidades de mercado en evolución y las necesidades de los usuarios.

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El nombramiento se produce mientras BingX continúa expandiéndose más allá del trading nativo de cripto hacia una plataforma de trading multiactivo unificada que permite a los usuarios descubrir oportunidades que mueven el mercado, acceder a una gama más amplia de activos y actuar sobre ellas con mayor velocidad a través de una experiencia de trading inteligente. A medida que el comportamiento de los inversionistas evoluciona y los mercados globales se interconectan cada vez más, BingX se enfoca en construir una plataforma que conecte oportunidades entre activos digitales y mercados financieros tradicionales.

Kevin aporta más de 20 años de experiencia en finanzas institucionales, mercados electrónicos, tecnología financiera y activos digitales. Desde su ingreso a la industria de activos digitales en 2013, ha ocupado roles de liderazgo senior en importantes compañías del sector, impulsando el crecimiento del negocio, la adopción institucional y el desarrollo de mercado. Anteriormente, Kevin ocupó cargos en JPMorgan Chase, Macquarie Group y BNP Paribas, especializándose en trading electrónico, estructura de mercado, ejecución algorítmica y tecnología financiera en la región de Asia-Pacífico.

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Como Chief Strategy Officer, Kevin liderará la dirección estratégica a largo plazo de BingX en materia de innovación de plataforma, crecimiento del negocio y desarrollo del ecosistema. Impulsará iniciativas que conecten las tendencias de mercado, el comportamiento de los usuarios y la innovación de productos, ayudando a los usuarios a descubrir y acceder a lo que se mueve en los mercados globales, mientras se avanza en la experiencia de trading multiactivo inteligente de BingX.

"La próxima era del trading no se definirá únicamente por el acceso a más clases de activos, sino por la fluidez con la que los usuarios puedan descubrir y acceder a las oportunidades entre ellos", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "A medida que los activos digitales y las finanzas tradicionales continúan convergiendo, los usuarios esperan una plataforma inteligente donde puedan descubrir, acceder y mantenerse conectados con lo que se mueve. BingX está construyendo exactamente eso, y estoy entusiasmado por ayudar a dar forma a la próxima generación de experiencias de trading para usuarios en todo el mundo."

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El nombramiento de Kevin refleja el compromiso a largo plazo de BingX de construir una plataforma que evolucione junto con los mercados globales y el comportamiento de los usuarios. Al combinar un acceso más amplio al mercado, tecnología inteligente y un enfoque centrado en el usuario, BingX está creando un ecosistema de trading que ayuda a los usuarios a descubrir oportunidades que mueven el mercado, acceder a mercados diversos y actuar con confianza a través de una plataforma unificada.

Acerca de BingX

Fundado en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-IA, que sirve a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Clasificado entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionero del copy trading en el sector, BingX atiende las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

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Impulsado por una completa suite de productos y servicios basados en IA, que incluyen futuros, spot, copy trading y ofertas de TradFi, BingX empodera a los usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX ha sido socio principal de Chelsea FC desde 2024, y en 2026 se convirtió en el primer exchange de criptomonedas socio oficial de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visite: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008652/image1.jpgLogotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

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FUENTE BingX