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Jaume Giró rompe el carné de Junts y deja el partido

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El exdiputado de Junts y exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Jaume Giró se ha dado de baja como militante de forma definitiva de los posconvergentes, han confirmado fuentes consultadas a Europa Press y ha avanzado 'Nació' este martes.

Giró comunicó su abandono del partido mediante un correo al secretario general Jordi Turull días atrás.

Giró, que fue conseller entre mayo de 2021 y octubre de 2022 bajo el mandato del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, dejó el pasado septiembre su escaño como diputado de Junts en el Parlament y su cargo en la ejecutiva del partido por discrepancias con las orientaciones de la formación.

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