China reforzará la prevención de desastres geológicos ante el cambio climático

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Pekín, 4 ago (EFE).- China anunció un refuerzo de su sistema de prevención de desastres geológicos ante el aumento de riesgos vinculados a lluvias extremas y otros fenómenos asociados al cambio climático, en un verano marcado por riadas, desprendimientos y tifones que han dejado decenas de muertos en varios puntos del país.

El Ministerio de Recursos Naturales publicó recientemente un plan de aplicación hasta 2030, con tareas orientadas a mejorar la vigilancia, la alerta temprana, la gestión de riesgos y la capacidad de las autoridades locales, recogió este martes la agencia de noticias China News Service.

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El documento señala que los desastres geológicos presentan una "elevada complejidad y brusquedad", lo que dificulta su predicción, y afirma que China es "uno de los países más afectados del mundo" por este tipo de fenómenos.

Según el Ministerio, el país afronta una gran acumulación de riesgos y numerosos factores variables, entre ellos episodios meteorológicos extremos, terremotos y actividades humanas.

El plan advierte en particular de que, bajo el impacto del cambio climático, las lluvias extremas pueden "desencadenar desastres repentinos, múltiples y encadenados" fuera de las zonas tradicionalmente consideradas prioritarias, con víctimas y mayores dificultades para la prevención.

Entre las medidas previstas figuran dos actualizaciones anuales de la identificación de zonas con propensión alta o media a desastres mediante teledetección, investigaciones detalladas en localidades de alto riesgo y una mejora de la red de vigilancia y alerta.

El plan también contempla un sistema de doble control sobre "puntos de desastre" y "zonas de riesgo" en 1.206 condados de 17 provincias consideradas prioritarias, así como el refuerzo de la formación, los simulacros y el apoyo técnico a nivel local.

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La publicación del documento coincide con un verano marcado por lluvias torrenciales, tifones, riadas y deslizamientos en varias provincias chinas: el tifón Noul obligó la semana pasada a evacuar preventivamente a más de 750.000 personas en el sureste del país, mientras que las lluvias asociadas a la tormenta Maysak dejaron al menos 39 muertos en Guangxi en julio.

Además, un deslizamiento de tierra que sepultó más de diez edificios el pasado 17 de julio en el municipio central chino de Chongqing dejó al menos 51 fallecidos. EFE