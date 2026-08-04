España espera que Italia levante "a la mayor brevedad" los controles fronterizos

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Madrid, 4 ago (EFE).- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró confiado este martes en que Italia levante "a la mayor brevedad" los controles en las fronteras aéreas y marítimas internas con España, y dejó claro que el espacio Schengen (de libre circulación) no ha estado nunca "ni en mínimo peligro" por la crisis en Ceuta.

El ministro ofreció una rueda de prensa al término de la reunión telemática que mantuvo con sus homólogos europeos tras la crisis en Ceuta, en la que le manifestaron su solidaridad y reconocieron el trabajo llevado a cabo por España.

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El pasado día 30 de julio decenas de miles de personas, 72.000 según el ministro, entraron a nado en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, aunque en la actualidad 70.000 ya regresaron a su país de origen.

En la reunión de hoy Grande-Marlaska también expuso que los controles italianos le parecen "absolutamente carentes de necesidad y de proporcionalidad", y que España ha recibido "movimientos secundarios" de inmigración "que vienen del este" y no por eso ha decidido poner controles en sus fronteras.

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Preguntado por la intervención del ministro italiano, Matteo Piantedosi, en esta reunión, Marlaska dijo que este le mostró "el reconocimiento al trabajo", pero que no dijo explícitamente que estos controles se vayan a levantar: "Espero, eso sí que espero, que los levante a la mayor brevedad", indicó el ministro español.

Además, dijo que no entendía que se hubiesen establecido estos controles internos porque España "nunca ha levantado controles" y "porque no había ningún riesgo" a movimientos secundarios derivados de la crisis ceutí.