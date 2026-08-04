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El comisario europeo de Interior no ve relación entre regularización y la crisis en Ceuta

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Bruselas, 4 ago (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, negó este martes que haya una relación entre la regularización de migrantes anunciada en enero por el Gobierno de España y la crisis migratoria en Ceuta, aunque reconoció que esa medida "no es una buena señal".

"No se ve un vínculo directo en este momento entre la regularización y los incidentes en Ceuta. Pero siempre digo sobre esta discusión de la regularización que no es una buena señal. Definitivamente, no", dijo Brunner en una rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de los Veintisiete. EFE

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