Defensoría del Pueblo de Perú pide celeridad con denuncia de cantante por tocamientos

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Lima, 4 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú expresó este martes su enérgico rechazo y profunda preocupación por la denuncia de la cantante peruana Naldy Saldaña, que acusó por tocamientos indebidos e intento de agresión sexual al director de la orquesta de cumbia La Bella Luz, César Sánchez, y pidió celeridad al sistema de justicia en la investigación del caso.

La Defensoría señaló, en un comunicado, que toda denuncia por violencia o agresión sexual debe ser investigada poniendo la protección integral de la víctima en el centro de la actuación estatal.

En tal sentido, remarcó que es imperativo que el sistema de justicia actúe con celeridad, debida diligencia y absoluta empatía, garantizando un proceso que evite cualquier forma de revictimización o exposición innecesaria.

La cantante de 26 años denunció el lunes, en el programa Magaly TV La Firme, que César Sánchez (50 años) la había tocado sin su consentimiento el pasado 18 de junio, en medio de un ensayo del grupo, y que había tenido que forcejear con el hombre para poder soltarse.

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Las imágenes de seguridad del lugar, difundidas en redes sociales, muestran el momento en que Sánchez sujeta a Saldaña del pecho y luego le toca el trasero, y también cómo la joven lucha para soltarse y evitar que la bese.

La artista renunció a la popular orquesta hace una semana, después de haber pedido a los dueños de la agrupación que sancionen a Sánchez, lo cual no ocurrió, según comentó.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú a realizar las diligencias correspondientes aplicando el enfoque de género, lo cual implica investigar de manera célere, despojando el proceso de prejuicios o estereotipos machistas, esclareciendo los hechos y dictando oportunamente las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica de la denunciante.

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También hizo un llamado urgente a las agrupaciones, empresas y empleadores del sector artístico para que asuman su responsabilidad de garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres.

Poco después, el Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho (Lima) inició una investigación preliminar contra Sánchez, por la presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

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La fiscal provincial Leonor Azañeda indicó que ya se tomó la declaración de la agraviada, se ha dispuesto que personal policial recabe la declaración del investigado, así como las grabaciones registradas en el local donde habrían sucedido los hechos y detalló que se han otorgado medidas de protección a favor de la víctima.

A raíz de la denuncia, la productora televisiva Del Barrio Producciones anunció la suspensión del proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz, fundada en 1994 en la ciudad norteña de Monsefú, por su política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento, o violencia de género, según difundió en un comunicado. EFE

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