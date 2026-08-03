Sanidad saca a consulta pública el Proyecto de RD de vacunación internacional para lograr un marco regulatorio homogéneo

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El Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite preceptivo de consulta pública previa a la aprobación del Proyecto de Real Decreto (RD) sobre vacunación internacional, que persigue el objetivo de alcanzar un marco regulatorio moderno y homogéneo.

De esta manera, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en esta norma hasta el 7 de septiembre y a través del correo electrónico 'saniext@sanidad.gob.es'. La meta de ello es hacer frente a la inexistencia de una regulación integral, sistemática y actualizada de las actividades de vacunación internacional.

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Además, con este RD se busca solucionar la falta de criterios comunes y claramente definidos respecto a los requisitos mínimos de autorización, organización, funcionamiento y supervisión de los centros que prestan servicios en este ámbito; así como la ausencia de una definición uniforme de la cartera de servicios de vacunación internacional, y de las actuaciones comprendidas y las condiciones aplicables para su prestación.

Las diferencias existentes en determinados aspectos organizativos y procedimentales que hacen conveniente reforzar la homogeneidad en la prestación de estos servicios en todo el territorio nacional; y la conveniencia de mejorar la accesibilidad de la población a lo servicios de vacunación internacional mediante la incorporación de nuevas modalidades de atención, incluyendo la consulta telefónica, cuando resulte adecuada, también son reflejadas en el documento facilitado por el Ministerio de Sanidad.

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Junto a ello, se pretende abordar la carencia de un marco común para la gestión, documentación, registro y seguimiento de las actuaciones de vacunación internacional y profilaxis, que garantice la trazabilidad, calidad e interoperabilidad de la información; y la ausencia de criterios comunes que garanticen una adecuada organización y coordinación de la red de Centros de Vacunación Internacional de Sanidad Exterior y de los centros autorizados para la prestación de estos servicios.

LA REGULACIÓN VIGENTE ESTÁ DISPERSA EN NORMAS DE DISTINTO RANGO Y PROCEDENCIA

Para finalizar, este RD tiene intención de atajar la falta de adecuación del marco regulatorio vigente a los actuales patrones de movilidad internacional y a la evolución de los riesgos sanitarios asociados a los desplazamientos internacionales. De hecho, como contexto, se expone que la regulación vigente sobre esta materia se encuentra dispersa en diferentes normas de distinto rango y procedencia, que incluyen disposiciones internacionales, normativa estatal sanitaria y regulaciones sobre Sanidad Exterior.

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Por ello, busca alcanzar la prestación eficiente de los servicios de vacunación internacional y garantizar la calidad y seguridad de las actuaciones desarrolladas, aportando seguridad jurídica y garantizando la equidad en el acceso a la prestación. También, favorecerá la integración de la vacunación internacional en las estrategias nacionales de vigilancia epidemiológica y preparación frente a riesgos sanitarios transfronterizos, mediante procedimientos homogéneos para el registro de las vacunas administradas, la comunicación de incidencias y la gestión de alertas.

Este documento destaca que lo anterior contribuirá a reforzar la capacidad del sistema sanitario para prevenir y controlar amenazas para la salud pública. Todo debido a que la vacunación internacional constituye una actividad esencial para la protección de la salud de las personas que se desplazan a determinadas áreas geográficas con riesgos específicos para la salud.

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