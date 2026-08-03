Alibaba anuncia Qwen3.8-Max, su modelo de IA más potente y el primero de clase Max con pesos abiertos

Guardar

Alibaba ha anunciado Qwen3.8-Max, su modelo de lenguaje más potente hasta la fecha con 2,4 billones de parámetros, que llegará la semana que viene como el primer modelo Max de pesos abiertos, así como con grandes capacidades para la programación y la ingeniería colaborativa.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) detrás de Qwen3.8-Max ha compartido todos los detalles del nuevo modelo en su web, junto con el anuncio de la versión más ligera Qwen3.8-27B, que también se desplegará la semana que viene.

Como ha explicado la compañía, entre los puntos clave de Qwen3.8-Max destaca su capacidad para desarrollar proyectos completos desde cero durante más de 10 días sin intervención humana. También sobresale por su capacidad de planificar a largo plazo (por ejemplo, una estrategia para un proyecto como una tienda online de un año) y por sus habilidades multimodales nativas, que usan la visión en tiempo real para corregirse y adaptarse mientras trabaja.

PUBLICIDAD

La propia Alibaba enmarca a Qwen3.8-Max como comparable a los sistemas frontera líderes y solo por detrás de Fable 5, aunque hay que esperar a 'benchmarks' oficiales para contrastar su rendimiento más allá de las declaraciones de la compañía.

En los benchmarks publicados por Qwen, su nuevo modelo frontera destaca sobre todo en el terreno multimodal, con 91,9 en LogicVista y 88,0 en RealWorldQA, y sostiene el nivel en capacidades generales y programación con 92,6 en GPQA Diamond y 86,6 en Terminal Bench 2.1

PUBLICIDAD

En estos 'benchmarks', comparado con Fable 5 y GPT 5.6 Sol, Qwen3.8-Max empata con el modelo de IA de Anthropic en GPQA Diamond y queda por detrás frente al de OpenAI, que alcanza 94,1, mientras que en Terminal Bench 2.1, Fable 5 se queda en 84,6 y GPT 5.6 Sol sigue liderando con 88,8.

Alibaba ha anunciado los precios de Qwen3.8-Max en su cuenta X (antes Twitter). Por entrada tiene un coste de 2 dólares por millón de tokens y 6 dólares por millón de tokens de salida, por su parte, la caché implícita (reutiliza texto repetido) se queda en 0,25 dólares por millón de tokens.

PUBLICIDAD

QWEN3.8-MAX EVOLUCIONA POR SÍ MISMO

En tareas de programación, según la tecnológica, Qwen3.8-Max marca un nuevo estándar, ya que "no se limita a seguir un plan fijo. Evoluciona por sí mismo a través de bucles de retroalimentación, ya sea construyendo un entorno de pruebas que se perfecciona a sí mismo o refinando un método de investigación experimento tras experimento".

PUBLICIDAD

Asimismo, el nuevo modelo frontera logró acumular 265 'commits' (confirmaciones de cambios), 127 solicitudes de extracción ('pull requests') y 151 incidencias ('issues') en aproximadamente 16 días de funcionamiento totalmente autónomo en el experimento de codificación 'oh-my-cli' disponible en GitHub, lo que demuestra su capacidad de programación autónoma en continua evolución.

Sobre el lanzamiento de los pesos abiertos de Qwen3.8-Max, cualquier desarrollador podrá descargarlo, ejecutarlo en sus propios servidores y adaptarlo a sus necesidades a partir de la semana que viene. Es la primera vez que Qwen lo hace con un modelo Max, el más potente, y que hasta ahora reservaba solo para sus versiones más pequeñas.

PUBLICIDAD