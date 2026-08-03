Mariló Montero se derrite al hablar de su nieto y revela el importante cambio que está viviendo

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Desde que se convirtió en abuela, Mariló Montero no puede ocultar la ilusión que siente por esta nueva etapa de su vida. La comunicadora ha hablado en varias ocasiones del pequeño, fruto de la relación de su hijo Alberto Herrera con Rocío Crusset, y cada vez que tiene oportunidad comparte algún detalle sobre cómo está viviendo el crecimiento del bebé.

En una de sus últimas apariciones públicas, Mariló volvió a mostrar su lado más tierno al hablar de su nieto, que ya tiene cuatro meses. Con una gran sonrisa, confesó lo rápido que está cambiando y lo orgullosa que está de cada uno de sus avances. "Monísimo, está ya con la papilla", comentó emocionada.

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La periodista explicó que el pequeño se encuentra en una etapa muy especial, marcada por los primeros cambios en su alimentación. "Tiene cuatro meses nada más, pero bueno, ya empezó del biberón a la papilla, estamos en la transición", detalló, dejando entrever que está muy pendiente de cada paso que da el bebé.

La llegada de su primer nieto ha supuesto un antes y un después para Mariló Montero, que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con sus hijos. La comunicadora disfruta ahora de un papel completamente nuevo para ella, el de abuela, una faceta que afronta con entusiasmo y que no duda en compartir cuando se le pregunta por el pequeño.

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Mientras continúa con sus compromisos profesionales y su intensa agenda pública, Mariló encuentra en su familia uno de sus mayores refugios. Y, a juzgar por sus palabras, el pequeño se ha convertido ya en el auténtico protagonista de su día a día, llenando de alegría una etapa que la periodista está viviendo con especial emoción.