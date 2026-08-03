Migu, nuevo socio digital de LaLiga en China continental hasta la temporada 2029-30

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LaLiga y China Mobile Migu han firmado un nuevo acuerdo por el que Migu se convertirá en el nuevo socio digital de la entidad en China continental durante las próximas cuatro temporadas, desde la 2026-27 hasta la 2029-30.

Según el comunicado del acuerdo, los aficionados de toda China continental podrán ver en directo los 380 partidos de LaLiga EA Sports de cada temporada en Migu a través de un modelo 'freemium'. "El paquete de derechos también incluye resúmenes, contenido de vídeo bajo demanda y clips cortos, lo que garantiza que los aficionados puedan ponerse al día con los momentos clave y disfrutar de contenido adicional de LaLiga a lo largo de la temporada", expresó la nota de prensa.

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A través de Migu, los aficionados chinos podrán seguir cada semana a las mayores estrellas del torneo. Los aficionados podrán seguir a todos los clubes y todas las jornadas, incluidos el Clásico, el derbi entre Real Madrid y el Atlético de Madrid y el que enfrenta al Sevilla FC y al Real Betis, así como la lucha por el título o la batalla por las plazas europeas.

La cobertura de Migu, según el comunicado, incluirá la adaptación al chino de la programación internacional de LaLiga, junto con retransmisiones en directo de alta calidad y contenidos adicionales diseñados para acercar aún más la competición al público chino.

"LaLiga es una competición de referencia a nivel mundial, con un modelo de gestión consolidado, una amplia base de aficionados y un enorme potencial de mercado. Migu y LaLiga han construido una relación de colaboración estable, duradera y beneficiosa para ambas partes", señaló Shen Wenhai, presidente de Migu.

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Desde la compañía china avanzaron que seguirán "impulsando la promoción de la competición en China, el desarrollo de retransmisiones inteligentes y la experiencia de los aficionados, respondiendo a las diversas necesidades del público y abriendo conjuntamente nuevas oportunidades para el crecimiento de LaLiga".

Mientras que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró "muy satisfecho" de reforzar su relación con China Mobile Migu a través de este nuevo acuerdo. "Llega en un momento especialmente ilusionante, tras el extraordinario rendimiento de nuestros jugadores en el Mundial. China sigue siendo un mercado estratégico, y la dimensión de Migu, sus capacidades tecnológicas y su profundo conocimiento de la audiencia china lo convierten en el socio ideal para aprovechar este impulso", dijo.

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"Con todos los partidos disponibles a través de Migu, los aficionados chinos podrán seguir durante toda la temporada a estos jugadores de primer nivel, a los grandes clubes y a las rivalidades más apasionantes del fútbol mundial", agregó Tebas.