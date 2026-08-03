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Alianza Verde pide prohibir la caza en las zonas afectadas por los incendios y priorizar la recuperación de ecosistemas

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Alianza Verde ha solicitado este lunes a los gobiernos de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura que prohíban la caza en las zonas afectadas en todos los cotos afectados y en un perímetro de seguridad de 30 kilómetros en torno al límite del incendio forestal y las zonas afectadas.

En este sentido, han pedido que la suspensión se extienda durante al menos un año para garantizar la mínima recuperación y regeneración de los espacios naturales y las poblaciones de fauna local. Además, les han solicitado que tomen medidas para la recuperación tras los incendios y que tengan en cuenta las necesidades reales de regeneración de los ecosistemas, de la biodiversidad y de la fauna afectada.

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"Ahora es cuando se demuestra la responsabilidad de los gobiernos autonómicos, los que se han quitado del medio cuando pintaba feo, para hacerse cargo. Y más allá de visitar los puestos de mando, toca tomar medidas a favor del territorio y de la naturaleza, no de los intereses económicos de unos pocos", ha indicado el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

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