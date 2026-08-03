Austria emite la alerta máxima por calor extremo para los próximos dos días

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Viena, 3 ago (EFE).- Las autoridades austríacas han emitido hasta el miércoles una alerta roja por calor extremo en el este y noreste del país, con temperaturas que podrían superar la marca histórica de 40,5 grados medida en 2013 y agravar la evaporación del agua de los ríos.

El principal motivo de esta alerta es que apenas refrescará por las noches, señaló este lunes el servicio meteorológico del país, GeoSphere Austria.

"Las temperaturas mínimas previstas de 24 a 27 grados así lo evidencian. Incluso fuera de las zonas urbanas son posibles valores mínimos nocturnos de alrededor de 23 grados o superiores", añadió.

La alerta roja rige para los próximos dos días en Viena y las regiones de Burgenland (junto a Hungría) y el noreste de Baja Austria (fronterizo con la República Checa), donde no se descarta que los termómetros superen la marca histórica de 40,5 grados medida en agosto de 2013.

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La canícula durará al menos hasta el viernes, cuando se espera un descenso de las temperaturas hasta unos 33 grados.

Las autoridades recomiendan evitar la luz solar directa, así como lugares urbanizados y asfaltados sin sombra, y en lo posible no salir de casa entre las 12.00 y las 16.00 horas. Además, recuerdan la necesidad de beber suficiente agua y "en ningún caso alcohol".

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Los pronósticos hacen prever un empeoramiento de la situación en los ríos, especialmente en el Danubio, donde está cada día más limitada la navegación tanto de pasajeros como de mercancías debido al descenso de caudal.

Esta es la segunda ola de calor extremo que vive este verano Austria, donde se ha desatado una polémica por la ausencia de aire acondicionado en la mayoría de los hospitales y residencias de mayores, así como por las dificultades burocráticas que obstaculizan instalarlo en edificios de viviendas.

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Según las estimaciones de la Agencia de Seguridad Sanitaria y Alimenticia, 395 personas fallecieron en este país, de 9 millones de habitantes, debido al calor en junio, un dato récord para ese mes. EFE