Felipe VI sorprende en Palma de Mallorca con un inusual doble movimiento antes de volver a navegar

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El Rey Felipe VI ha reaparecido este lunes en Palma de Mallorca en un momento especialmente delicado para la actualidad nacional, marcado por la crisis migratoria que vive Ceuta. El monarca ha sido visto en el Puerto de Portopí, donde ha acudido para reencontrarse con la tripulación del Aifos, el velero de la Armada con el que participa cada verano en la Copa del Rey MAPFRE, antes de abandonar el recinto conduciendo personalmente su vehículo.

La presencia del Rey en el puerto ha llamado especialmente la atención porque, a diferencia de otras ocasiones, llegó al volante de su coche y aparcó muy cerca de la embarcación, en lugar de hacerlo en la zona habitual situada a mayor distancia. Tras saludar a los miembros de la tripulación y mantener un breve encuentro con ellos, abandonó Portopí y regresó al Palacio de Marivent.

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Tras una primera visita al puerto, en la que saludó a la tripulación y regresó a Marivent, Felipe VI volvió después para embarcar finalmente con el resto del equipo y salir a navegar. Aunque el entrenamiento forma parte de la preparación habitual del monarca de cara a las regatas de la Copa del Rey MAPFRE, una competición en la que participa cada verano desde Mallorca, su reaparición se produce en un contexto especialmente sensible.