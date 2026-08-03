Rosalía se reconcilia con los argentinos en su primer concierto en Buenos Aires: "Tremenda cagada"

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La cantante Rosalía ha vuelto a pedir disculpas públicamente después de la polémica generada por compartir en sus redes sociales un vídeo en el que se celebraba la victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial de Fútbol.

"Madre mía, qué lío el otro día. Yo ahí 'scrolleando' sin mirármelo mucho y rápido le doy un 'reposteo' ahí... Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, de verdad. Me sabe fatal lo ocurrido", ha dicho Rosalía.

Así se ha expresado la catalana en el primero de los cuatro conciertos que dará con el 'LUX Tour' en el Movistar Arena de Buenos Aires semanas después de su primer perdón tras las numerosas críticas por parte de los seguidores argentinos, que interpretaron el gesto como una burla hacia la selección albiceleste.

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La controversia surgió después de que la artista reposteara un vídeo publicado por Mia Khalifa en el que esta aparecía celebrando el triunfo de España con una bandera nacional y la canción 'La Perla' de fondo. La publicación iba acompañada del mensaje "Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas", una frase que muchos usuarios entendieron como una referencia despectiva hacia Argentina.

Después de estas últimas disculpas sobre las tablas de la arena argentina, la artista premió a los presentes con un recuerdo de su primera vez en el país en 2019, cuando presentó en directo su disco 'El Mal Querer'.

"Eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí, en el Lollapalooza. Abría el 'show' de 'El Mal Querer' con la canción 'Pienso en tu mirá'. Y me acuerdo de oír toda esa multitud cantando. Nunca me olvidaré la sensación de alguna manera de 'you mad4e it'. La primera vez que me la dieron fuera de mi país. Y entonces, ¿cómo yo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un hogar como este?", terminaba tras haber entonado los primeros versos de la canción.

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