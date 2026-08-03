Amparo Querol, nombrada vicerrectora de Investigación de la UIMP

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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha nombrado Amparo Mercedes Querol vicerrectora de Investigación, Posgrado y Aprendizaje Permanente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Querol, profesora de Investigación en organismos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), recoge así el testigo de Begoña Aguado, que falleció el pasado junio solo cuatro meses después de tomar posesión de este cargo.

La orden con el nombramiento de la nueva vicerrectora, realizado a propuesta del rector de la UIMP, Ángel Pelayo y firmada el pasado 24 de julio por la ministra del ramo, Diana Morant, ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

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CURRÍCULO

Según información publicada por el CSIC, Amparo Querol es doctora en Ciencias Biológicas por la Universitat de Valencia con Premio Extraordinario.

Se incorporó al CSIC como científico titular en enero 1995. En la actualidad es Profesora del CSIC y Profesor asociado de la Universidad de Valencia (Enología en la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos).

Durante su trayectoria científica ha ocupado puestos de responsabilidad como Coordinadora del área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la ANEP (2009-2012); Miembro del Comité Científico QPS ("Qualified Presumption of Safety-yeast") de "European Food Safety Authority (EFSA) desde 2006; Presidenta del grupo especializado de Levaduras y Hongos Filamentosos de la SEM (2009-2013), Miembro del Comité Científico Asesor del Presidente del CSIC (2009-2013) y Miembro del Comité Internacional de Levaduras (ICY) desde 2005. Vicedirectora (1999-2004) y Directora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (septiembre 2011 hasta septiembre 2015).

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