Guido Oelkers sucederá a Ugur Sahin al frente de BioNTech a partir de 2027

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BioNTech ha anunciado este lunes el nombramiento del doctor Guido Oelkers como nuevo consejero delegado de la compañía, cargo que asumirá, como muy tarde, el 1 de febrero de 2027, en sustitución del cofundador y actual director ejecutivo, Ugur Sahin, en el marco del relevo en la cúpula de la biotecnológica.

Oelkers se incorporará a BioNTech procedente de Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), biofarmacéutica global cotizada en el Nasdaq de Estocolmo (Suecia), de la que es consejero delegado desde 2017. El ejecutivo cuenta con más de 30 años de experiencia en las industrias biotecnológica y farmacéutica y ha desarrollado su trayectoria en la transformación y expansión de organizaciones internacionales, con especial foco en áreas como la oncología y la inmunología y en el impulso de operaciones comerciales en mercados clave, especialmente en Estados Unidos.

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"Guido Oelkers es un ejecutivo con amplia experiencia en la industria farmacéutica. A lo largo de su impresionante trayectoria internacional, ha demostrado consistentemente un sólido liderazgo estratégico en organizaciones globales, transformando con éxito la excelencia científica en éxito comercial", ha señalado Helmut Jeggle, presidente del Consejo de Supervisión de BioNTech que ha designado a Oelkers.

"Su experiencia en el escalamiento de organizaciones impulsadas por la innovación de manera enfocada y con una gestión eficiente del capital, junto con su profundo conocimiento de los mercados relevantes, posicionará a la compañía de manera óptima para alcanzar sus objetivos clave de convertirse en una empresa multiproducto y continuar la notable historia de éxito de BioNTech", ha añadido.

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Por su parte, Oelkers, ha afirmado sentirse "profundamente honrado" de liderar BioNTech. "Espero con interés unirme a mis colegas del Consejo de Administración y a nuestros equipos en todo el mundo en el camino que tenemos por delante para cumplir con la estrategia de BioNTech centrada en el paciente y crear valor sostenible a largo plazo", ha señalado.

Mientras el actual director ejecutivo y cofundador de BioNTech, Ugur Sahin, ha afirmado que Oelkers es un "líder que combina un profundo conocimiento de la industria farmacéutica y una sólida visión estratégica con un respeto genuino por la cultura y las personas de nuestra organización".

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"Con Guido Oelkers al frente, confío en que BioNTech está en una posición sólida para alcanzar su visión. Para garantizar una transición fluida y exitosa, le brindaré mi apoyo activo durante su integración", ha ñadido

El nombramiento del nuevo director ejecutivo es el resultado de un exhaustivo proceso de selección liderado por el Consejo de Supervisión. Como se anunció previamente, la directora médica de BioNTech, la doctora Özlem Türeci, pasará a dirigir una nueva empresa independiente, que liderará junto con su esposo y cofundador, el doctor Sahin. La búsqueda de su sucesor continúa y se centra en identificar a un líder con una excepcional experiencia médica y científica, amplia trayectoria en el desarrollo clínico de fase avanzada y un historial comprobado de desarrollo de plataformas innovadoras y candidatos a productos complejos.

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