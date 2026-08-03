Bélgica supera expectativas en el reclutamiento de su primer servicio militar voluntario

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Bruselas, 3 ago (EFE).- Bélgica ha completado las 500 plazas de su primer servicio militar voluntario tras un proceso de selección entre más de 3.000 candidatos, anunció este lunes el ministro de Defensa y Comercio Exterior, Theo Francken.

"Dentro de unas semanas, 500 jóvenes adultos inician su año de servicio militar" en la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea y la Marina, escribió Francken en sus redes sociales.

Del total de seleccionados, solo 80 son mujeres, frente a 420 hombres, y hay 283 voluntarios de habla neerlandesa, además de 217 francófonos, según informó la agencia nacional de noticias, Belga.

Los jóvenes se incorporarán de forma escalonada a la Marina, la Fuerza Terrestre y la Fuerza Aérea a lo largo de agosto y septiembre, y durante los doce meses siguientes combinarán formación militar básica con la incorporación a una unidad operativa.

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El proceso de selección forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno belga para reforzar sus Fuerzas Armadas: según la Visión Estratégica 2025 del Ministerio de Defensa, el objetivo es alcanzar en 2035 una plantilla de 34.500 militares, 12.800 reservistas y 8.500 civiles, desarrollando una "reserva operativa" que incluya la acogida anual de 1.000 jóvenes en el marco del servicio militar voluntario.

Para ampliar el número de candidatos elegibles, Bélgica flexibilizará a partir del 1 de septiembre los requisitos médicos exigidos a reclutas y reservistas, una medida con la que Francken confía en recuperar entre un 10 % y un 20 % de aspirantes ahora descartados por motivos de salud, según explicó la semana pasada al diario 'Het Laatste Nieuws'.

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"No todos los soldados necesitan cumplir los mismos estándares médicos extremadamente estrictos", argumentó el ministro, aunque matizó que puestos muy especializados, como el de piloto de caza F-35, seguirán exigiendo condiciones físicas óptimas.

Asimismo, el país aprobó en abril elevar a 67 años la edad máxima para ser reservista, con la vista puesta en perfiles con experiencia civil útil para tareas administrativas y logísticas.

Francken celebró el resultado de la convocatoria frente al escepticismo inicial que despertó la iniciativa, cuando circulaban frases como "será un fracaso" o "la juventud de hoy en día es demasiado blanda y perezosa", según las citó él mismo.

Esas dudas, dijo, quedaron desmentidas por la respuesta a las 130.000 cartas enviadas en noviembre a jóvenes de 17 años invitándolos a apuntarse, con un 90 % de reacciones positivas.

El ministro aprovechó también para descartar, por ahora, un regreso al servicio militar obligatorio para todos los jóvenes de 18 años: recordó que el país cuenta hoy con apenas 24.000 militares frente a los 100.000 de la época en que ese sistema estaba vigente, por lo que reintroducirlo es "prácticamente inviable" en el contexto actual. EFE

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